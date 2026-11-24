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Barcelona terlibat konfrontasi kelembagaan dengan Javier Tebas, presiden LaLiga, setelah secara resmi menyatakan penolakannya terhadap asosiasi klub Eropa UEC, yang didukung secara finansial oleh Tebas dan langkah-langkahnya di kancah kontinental juga ia sokong. Langkah ini memperlihatkan semakin luasnya perselisihan di sepak bola Spanyol, yang kini bergeser dari persoalan domestik menjadi perebutan pengaruh dan kendali atas pengelolaan sepak bola di Eropa.

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Menurut jurnalis ternama Ben Jacobs, Barcelona menyampaikan keberatannya terhadap organisasi yang dipimpin Tebas dalam Rapat Umum LaLiga yang digelar pada Selasa ini. Klub tersebut juga menolak gugatan yang diajukan organisasi itu ke Komisi Eropa terhadap UEFA dan asosiasi klub Eropa EFC. Sikap ini mencerminkan penolakan manajemen klub Catalan terhadap langkah-langkah yang bertujuan mengubah bentuk representasi kelembagaan klub-klub di Benua Biru.

Perselisihan ini bukan sekadar penolakan terhadap sebuah organisasi baru, melainkan meluas menjadi pertarungan yang lebih besar mengenai pihak mana yang berhak mewakili klub-klub Eropa, serta seberapa besar pengaruh klub-klub besar dalam keputusan terkait kompetisi, pendapatan finansial, dan jadwal pertandingan.

Seperti apa asosiasi klub Eropa yang didukung Tebas?

Asosiasi klub Eropa UEC didirikan pada 2023 dengan tujuan memberi klub-klub kecil dan menengah ruang yang lebih besar untuk memengaruhi pengelolaan sepak bola Eropa, serta memperjuangkan distribusi pendapatan finansial yang lebih adil, alih-alih membiarkan pengaruh dan pengambilan keputusan terpusat di tangan klub-klub besar.

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Berdasarkan data dalam laporan tersebut, organisasi ini beranggotakan 138 klub, termasuk 13 klub Spanyol seperti Osasuna dan Las Palmas. Sementara itu, EFC, yang sebelumnya dikenal dengan nama ECA, beranggotakan lebih dari 900 klub.

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Visi asosiasi baru ini berpusat pada upaya memberi klub-klub di luar kalangan elite Eropa kemampuan yang lebih besar untuk ikut serta dalam keputusan yang memengaruhi masa depan sepak bola, terutama yang berkaitan dengan distribusi pendapatan, akses ke kompetisi antarklub Eropa, dan pengaturan jadwal pertandingan.

Namun, langkah organisasi ini memicu kontroversi luas setelah pada 16 November ini mengajukan gugatan resmi ke Komisi Eropa terhadap kesepakatan antara UEFA dan EFC, yang memberikan peran eksklusif kepada EFC dalam mewakili klub-klub Eropa di hadapan otoritas sepak bola kontinental tersebut.

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UEC menilai kesepakatan itu memperkuat pengaruh klub-klub besar dan membatasi kemampuan klub-klub lainnya untuk benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan. Menurut UEC, tata kelola yang berlaku saat ini merugikan keseimbangan kompetitif dan menimbulkan pertanyaan terkait aturan persaingan usaha di Uni Eropa.

Barcelona tolak gugatan, konflik melampaui batas Spanyol

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Sikap Barcelona menarik perhatian, bukan hanya karena penolakannya terhadap asosiasi klub Eropa yang baru itu, tetapi juga karena klub tersebut menolak gugatan yang diajukan organisasi itu terhadap UEFA dan EFC.

Langkah ini menempatkan klub Catalan tersebut dalam konfrontasi langsung dengan proyek yang didukung Tebas, terlebih presiden LaLiga itu tidak menyembunyikan dukungannya terhadap langkah hukum yang dipimpin organisasi tersebut di Brussel.

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Pada 17 November ini, Tebas menyatakan dukungannya terhadap gugatan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting. Ia menegaskan bahwa kesepakatan antara UEFA dan EFC menimbulkan masalah terkait aturan persaingan usaha Eropa.

Perkembangan ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang jelas antara Barcelona dan Tebas mengenai masa depan pengelolaan sepak bola Eropa, serta seberapa perlu mekanisme representasi klub di lembaga-lembaga kontinental diubah.

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Perselisihan ini semakin meluas akibat dukungan finansial yang diberikan LaLiga kepada organisasi baru tersebut. Persoalan ini memicu keberatan di kalangan sepak bola Spanyol, terlebih UEC tengah berhadapan secara hukum dengan EFC, yang jajaran pimpinannya diisi sejumlah petinggi klub besar.

Menurut laporan media Spanyol, dukungan finansial dari LaLiga melebihi satu juta euro, sementara laporan lain menyebut pendanaan itu diberikan dalam bentuk pinjaman. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai sifat kontribusi finansial tersebut, pihak yang menyetujuinya, serta sejauh mana hal itu sejalan dengan kepentingan klub-klub yang bernaung di bawah LaLiga.

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Krisis semakin rumit setelah Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atletico Madrid, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden LaLiga sekaligus dari keanggotaan dewan direksinya dalam Rapat Umum yang digelar pada Selasa.

Pengunduran diri itu terjadi di tengah perselisihan terkait dukungan LaLiga kepada organisasi baru tersebut, mengingat Gil Marín menduduki posisi pimpinan di EFC dan UEFA. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan dan sulitnya merangkap berbagai tanggung jawab yang berbeda.

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Perkembangan ini membuat penolakan Barcelona semakin penting. Persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pandangan antara klub dan presiden LaLiga, melainkan telah menjadi bagian dari krisis kelembagaan yang lebih luas terkait masa depan representasi dalam sepak bola Eropa, serta batas campur tangan liga-liga domestik dalam membentuk pusat-pusat pengaruh di tingkat kontinental.

Perselisihan baru kembali memanaskan hubungan Laporta dan Tebas

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Sikap Barcelona ini muncul saat hubungan antara Joan Laporta dan Javier Tebas sempat diwarnai upaya pendekatan dalam beberapa bulan terakhir, setelah keduanya saling bertukar pesan positif pada Juli lalu, dalam seremoni dimulainya masa jabatan baru Laporta sebagai presiden klub.

Saat itu, Tebas mengakui adanya perselisihan di antara kedua pihak di masa lalu, tetapi menunjukkan keinginan untuk bekerja sama. Sementara itu, Laporta menegaskan bahwa Barcelona dapat menjadi mitra dalam mempromosikan LaLiga.

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Namun, persoalan asosiasi klub Eropa kembali memperlihatkan perbedaan di antara kedua belah pihak, setelah Barcelona memilih untuk secara resmi menolak proyek yang didukung Tebas, di tengah meningkatnya perselisihan mengenai masa depan pengelolaan sepak bola Eropa.

Dengan demikian, sikap klub Catalan ini membuka babak baru konfrontasi dengan presiden LaLiga, dalam pertarungan yang melampaui kepentingan langsung Barcelona dan menyentuh bentuk hubungan antara klub besar dan klub kecil, serta siapa yang berhak memengaruhi keputusan yang akan menentukan masa depan sepak bola Eropa.