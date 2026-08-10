Barcelona dan Paris Saint-Germain Sepakati Harga Transfer Ferran Torres

Masa depan Ferran Torres kini berada di ambang kepastian akhir, setelah kepindahannya dari Barcelona ke Paris Saint-Germain memasuki tahap terakhir, dalam sebuah kesepakatan yang tampak sangat dekat dengan pengumuman resmi dalam beberapa hari mendatang.

Menurut informasi yang beredar, penyerang asal Spanyol itu telah mencapai kesepakatan dengan klub Prancis tersebut terkait syarat-syarat pribadi, sebuah langkah yang membuka jalan bagi kepergiannya dari Barcelona dan menjalani petualangan baru di liga Prancis pada musim mendatang. Kini yang tersisa hanyalah merampungkan kesepakatan akhir antara kedua klub, sebuah berkas yang pada gilirannya juga sudah dekat dengan penyelesaian.

Hari-hari terakhir menyaksikan negosiasi intensif antara Deco, direktur olahraga Barcelona, dan Luis Campos, direktur olahraga Paris Saint-Germain, guna mencapai formula akhir terkait kepindahan Ferran Torres.

Setelah beberapa sesi negosiasi, kedua pihak berhasil mendekati kesepakatan akhir, dan kini hanya tersisa beberapa detail serta prosedur resmi yang mendahului pengumuman kesepakatan tersebut.

Saat ini, Paris Saint-Germain tengah berupaya memberikan sentuhan akhir pada tawaran resminya, setelah hari-hari terakhir menyaksikan pembahasan intensif antara para pejabat kedua klub. Nilai kesepakatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro, angka yang dicapai oleh Deco dan Campos selama negosiasi mereka.

Campos saat ini bersiap untuk mengajukan tawaran akhir kepada Barcelona, yang setelah itu akan dirampungkan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk meresmikan kesepakatan, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Ferran bersiap tinggalkan Barcelona

Kesepakatan ini tampaknya tidak akan berlarut-larut, karena rencana saat ini menunjukkan bahwa tawaran akhir akan tiba dalam beberapa jam mendatang, yang bisa mempercepat proses kepindahan pemain tersebut ke Paris Saint-Germain.

Di Barcelona, klub tidak ingin negosiasi ini menimbulkan kegaduhan di dalam tim, terutama karena Ferran sudah sangat dekat dengan kepergiannya. Karena itu, dalam beberapa jam mendatang diperkirakan akan menjadi jelas soal keikutsertaannya dalam latihan bersama tim utama di bawah pimpinan Hansi Flick.

Semula diperkirakan pemain tersebut tidak akan meninggalkan klub sebelum hari Senin mendatang, tetapi rencana berubah, dan kedatangannya di Paris kini lebih mungkin terjadi besok atau, paling lambat, pada hari Rabu. Hal ini berarti kepergiannya bisa terjadi sebelum ia kembali menjalani latihan secara normal bersama tim Flick.

Keputusan yang dinanti soal latihan Flick

Jika negosiasi mencapai tahap yang sangat maju dan kesepakatan sudah dekat dengan pengumuman resmi, Ferran Torres mungkin akan meminta izin untuk tidak ikut serta dalam latihan tim utama, sembari menunggu rampungnya kepindahannya ke Paris Saint-Germain.

Namun keputusan ini tidak akan ditetapkan sebelum besok, karena masih ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan antara kedua klub sebelum mengambil sikap akhir terkait situasi pemain tersebut pada periode mendatang.

Tampaknya Barcelona tidak ingin memperumit keadaan, terutama karena semua pihak kini menyadari bahwa masa depan Ferran Torres mengarah ke Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain menanti kepastian

Di sisi lain, Paris Saint-Germain terus berupaya merampungkan kesepakatan secepat mungkin, setelah berhasil mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut, dan kini yang tersisa hanyalah memperoleh persetujuan akhir dari Barcelona serta menuntaskan detail finansial dan administratif.

Informasi terkini menunjukkan bahwa negosiasi antara Deco dan Campos berjalan dalam suasana positif, dan tidak ada indikasi adanya hambatan besar yang bisa menghalangi rampungnya kesepakatan.

Kesepakatan mungkin memerlukan sedikit waktu karena detail-detail kecil terkait tawaran akhir dan mekanisme penyelesaian kepindahan, tetapi arah umumnya jelas: Ferran Torres sudah sangat dekat untuk meninggalkan Barcelona dan pindah ke ibu kota Prancis.

Barcelona menghormati keinginan Ferran Torres

Tampaknya Barcelona siap menghormati keinginan penyerang asal Spanyol itu untuk menjalani petualangan baru bersama Paris Saint-Germain, terutama setelah pemain itu sendiri mencapai kesepakatan dengan klub Prancis tersebut terkait kepindahannya.

Dengan demikian, kesepakatan ini mengarah pada kepastian dalam beberapa jam atau hari mendatang, sembari menunggu Luis Campos memberikan sentuhan akhir pada tawaran resminya, sebelum Barcelona dan Paris Saint-Germain memasuki tahap prosedur akhir.

Dengan semakin dekatnya kesepakatan menuju penyelesaian, pertanyaannya kini bukan lagi soal kemungkinan kepindahan Ferran Torres ke Paris Saint-Germain, melainkan soal waktu pengumuman resmi kesepakatan tersebut, yang mungkin dirampungkan dengan nilai sekitar 50 juta euro.