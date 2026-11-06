Barcelona dan Paris Saint-Germain di Luar Perhitungan Bintang Maroko Jelang Bursa Transfer Musim Dingin

Bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, telah memutuskan sikapnya terkait klub yang ingin dibelanya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Ezzalzouli memutuskan untuk menutup pintu bagi kemungkinan hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang, meski sejumlah klub Eropa tertarik mendatangkannya.

Baik Paris Saint-Germain maupun kemungkinan kembali ke Barcelona di masa depan tidak masuk dalam rencana winger Maroko itu untuk saat ini.

Prioritasnya adalah melanjutkan perjalanannya bersama tim Andalusia tersebut, di mana ia merasa penting dan menilai dirinya memiliki kondisi ideal untuk terus berkembang.

Menurut yang disebutkan situs "Africa Foot", mengutip sumber-sumber yang dekat dengan pemain, Ezzalzouli tidak berpikir untuk meninggalkan Real Betis pada Januari 2027.

Pemain itu merasa puas dengan situasi olahraganya, dan tidak ingin menghentikan sebuah fase di mana ia menemukan kesinambungan dan kepercayaan yang ia butuhkan.

Di samping itu, komitmennya tetap penuh selama musim penting yang dijalani Real Betis, dengan berlaga di ajang Liga Champions.

Paris Saint-Germain muncul sebagai salah satu tujuan potensial bagi pemain internasional Maroko tersebut. Klub ibu kota Prancis itu tengah mempertimbangkan untuk memperkuat lini serangnya setelah cedera Khvicha Kvaratskhelia, tetapi Ezzalzouli tidak berniat membuka negosiasi untuk pindah ke tim lain di tengah musim.

Laporan Africa Foot juga membahas kemungkinan pemain Maroko itu kembali ke Barcelona di masa depan, mengingat klub Catalan tersebut masih menyimpan 20% dari hak kepemilikannya.

Dalam konteks ini, sumber-sumber yang dekat dengan pemain secara tegas membantah adanya kontak apa pun dengan klub Catalan untuk mengkaji kemungkinan transaksi di masa depan, sebagaimana juga tidak ada kemungkinan sama sekali hal itu terjadi pada musim panas lalu, meski tersebar rumor terkait hal tersebut.

Real Betis sendiri juga tidak memiliki niat apa pun untuk mempermudah kepergian pemain tersebut. Ezzalzouli terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2029, dan kontraknya memuat klausul pelepasan senilai sekitar 60 juta euro, sebuah jumlah yang mencerminkan pentingnya pemain itu dalam proyek olahraga klub Andalusia tersebut.

Winger Maroko itu tampil dengan awal musim yang baik, setelah mencetak 4 gol dan menyumbang satu assist dalam 11 pertandingan resmi, dengan total 874 menit bermain.

Penampilan ini menegaskan perkembangan yang dicapai pemain tersebut, setelah musim di mana ia mencetak 10 gol dan memberikan 8 assist dalam 29 pertandingan di La Liga, menurut angka-angka yang disajikan situs Africa Foot.

Pada usia 24 tahun, Ezzalzouli menilai dirinya masih memiliki ruang untuk berkembang, dan tidak ingin terburu-buru menjalani pengalaman baru di tempat lain. Tujuan langsungnya adalah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu elemen serangan paling menonjol di Real Betis.

Untuk saat ini, keputusan pemain itu tetap tegas, yaitu melanjutkan perjalanannya di Real Betis, setidaknya hingga akhir musim.