Barcelona dan bintang Paris Saint-Germain: fakta transfer senilai 80 juta euro

Klub Barcelona memasukkan opsi memperkuat lini belakang dengan transfer besar selama bursa transfer musim dingin ke dalam pertimbangan mereka, menurut beberapa laporan. Namun, kabar yang beredar belakangan ini mengenai ketertarikan klub Katalan itu terhadap salah satu bintang tim Paris Saint-Germain telah sepenuhnya pupus, menurut penegasan jurnalis Marca, Mateo Moretto.

Moretto menjelaskan, dalam pernyataan kepada jaringan "DAZN Spanyol", bahwa pemain Ekuador Willian Pacho, bek Paris Saint-Germain, tidak termasuk dalam opsi yang ada di meja Barcelona, dan tidak merepresentasikan target realistis bagi klub pada tahap saat ini, sebagaimana dikutip situs tribuna.

Sejumlah laporan sebelumnya mengaitkan Barcelona dengan bek berusia 25 tahun tersebut, menyebutkan bahwa Deco, direktur olahraga klub, sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran senilai 80 juta euro guna mendatangkannya selama bursa transfer musim dingin, pada Januari mendatang.

Kabar ini muncul di tengah Barcelona yang dilanda cedera di lini belakang, serta keinginan pelatih Hansi Flick untuk menambah opsi yang tersedia di posisi bek tengah, yang tampak seperti celah sejak awal musim, mengingat jelasnya kekurangan jumlah pemain di posisi itu.

Pacho menonjol di antara nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan tim, mengingat ketergantungannya pada kaki kiri dan kemampuannya bermain di samping Pau Cubarsi.

Bek Ekuador itu bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Eintracht Frankfurt pada Agustus 2024, dengan nilai dasar transfer sebesar 40 juta euro, dan sejak saat itu telah tampil dalam 107 pertandingan bersama tim Prancis tersebut.

Baca juga: Denda terbesar dalam sejarah sepak bola Qatar dijatuhkan kepada pemain Al Sadd