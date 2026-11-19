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Pemain asal Rusia milik Galatasaray, Aleksey Batrakov, mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa setelah menjalani awal yang luar biasa sejak bergabung dengan tim asal Turki tersebut pada bursa transfer musim panas lalu. Ia kini menjelma menjadi salah satu talenta muda paling menonjol di Benua Biru, di tengah meningkatnya minat Barcelona dan Bayern Munich untuk mendapatkan jasanya.

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Gelandang serang asal Rusia berusia 21 tahun itu bergabung dengan Galatasaray dari Lokomotiv Moskva dengan biaya 25 juta euro. Namun, ia tak butuh waktu lama untuk membuktikan kemampuannya dan dengan cepat menempatkan diri sebagai salah satu pilar utama yang diandalkan tim asal Turki tersebut.

Batrakov mencatatkan angka yang mengesankan dalam laga-laga awalnya bersama Galatasaray, dengan torehan enam gol dan empat assist dari 13 pertandingan di semua kompetisi. Catatan tersebut mencerminkan besarnya pengaruh sang pemain di lini serang, terlebih ia berperan sebagai playmaker dan memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan di depan gawang lawan.

Kontribusi pemain Rusia itu tidak hanya terbatas di kompetisi liga domestik, tetapi juga merambah Liga Champions, di mana ia telah mencetak empat gol di turnamen antarklub Eropa tersebut. Hal itu menegaskan kemampuannya untuk tampil apik saat menghadapi lawan-lawan besar, sekaligus turut meningkatkan minat klub-klub Eropa terhadap talentanya belakangan ini.

Surat kabar Turki "Fanatik", yang dikutip oleh jaringan "Foot Mercato", mengungkapkan bahwa Barcelona dan Bayern Munich mulai ikut memantau sang pemain setelah penampilannya menarik perhatian kedua klub. Keduanya ingin menilai potensinya secara lebih mendalam sebelum mengambil langkah apa pun terkait kemungkinan merekrutnya dalam beberapa periode mendatang.

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Para pemandu bakat Barcelona dan Bayern Munich dijadwalkan hadir dalam laga Galatasaray melawan Aston Villa di Liga Champions pada Selasa, 24 November, untuk memantau Batrakov dari dekat serta menilai kualitas teknis dan kemampuannya untuk terus tampil impresif saat berhadapan dengan lawan dari Eropa.

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Minat kedua klub ini menjadi perkembangan penting bagi masa depan pemain Rusia tersebut, terlebih persaingan untuk mendapatkan talenta muda kini menjadi salah satu agenda penting bagi klub-klub besar , yang berupaya menemukan pemain yang mampu memberikan nilai tambah secara teknis dalam jangka pendek, sekaligus berpotensi untuk terus berkembang dan dimanfaatkan selama bertahun-tahun.

Barcelona dan Bayern Munich bukan klub pertama yang dikaitkan dengan Batrakov. Sebelumnya, sang pemain sempat masuk radar Paris Saint-Germain sebelum hijrah ke Galatasaray. Namun, penampilan gemilangnya bersama tim asal Turki itu kembali membuatnya menjadi sorotan dan membuka peluang baru terkait masa depannya di kancah sepak bola Eropa.

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Di sisi lain, Galatasaray tampaknya tidak akan mudah melepas salah satu bintang barunya yang paling bersinar. Klub Turki itu berencana menaikkan nilai klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain dari 55 juta euro menjadi 100 juta euro, sebagai langkah untuk membentenginya dari incaran klub-klub yang berminat mendapatkan jasanya.

Langkah yang akan diambil manajemen Galatasaray ini mencerminkan keinginan mereka untuk mempertahankan Batrakov, terlebih klub telah menginvestasikan 25 juta euro untuk merekrutnya pada musim panas lalu dan sudah mulai memetik hasil dari transfer tersebut lewat kontribusi golnya serta pengaruhnya terhadap performa tim. Karena itu, manajemen tidak ingin kepergiannya terjadi begitu saja setelah waktu yang singkat.

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Laga melawan Aston Villa menjadi momen penting dalam perjalanan karier sang pemain saat ini, karena akan menjadi kesempatan baru baginya untuk membuktikan kemampuan di hadapan para pemandu bakat Barcelona dan Bayern Munich. Sementara itu, Galatasaray berharap ia terus bersinar, di saat Batrakov berpotensi menjadi salah satu nama terpanas di bursa transfer Eropa jika mampu mempertahankan level permainan dan catatan angka yang sama.