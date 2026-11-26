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Barcelona memutuskan tidak mengajukan banding atas sanksi larangan bermain dua pertandingan yang dijatuhkan Komite Disiplin kepada Fermin Lopez akibat kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Villarreal.

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Keputusan ini diambil meski Presiden Barcelona, Joan Laporta, sebelumnya menyatakan bahwa klub Catalan itu akan bergerak membela kepentingan Fermin Lopez dan berupaya mendapatkan sanksi seringan mungkin.

Menurut harian Sport, departemen hukum Barcelona sebenarnya bisa membawa kasus ini ke Komite Banding, tetapi mereka tidak akan mengambil langkah tersebut.

Dengan demikian, klub Catalan itu menerima keputusan tersebut, dan Fermin Lopez tidak akan bisa tampil saat melawan Deportivo La Coruna maupun Atletico Madrid.

Barcelona sebelumnya telah mengajukan nota pembelaan yang meminta pembatalan kartu merah atau pengurangan sanksi menjadi larangan bermain maksimal satu pertandingan.

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Namun, komite yang bertanggung jawab atas sanksi di Federasi Sepak Bola Spanyol menolak permintaan tersebut.

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Absennya sang pemain menjadi pukulan yang sangat berat bagi pelatih Hansi Flick menjelang dua laga yang akan dijalani Barcelona dalam upaya mempertahankan posisi puncak klasemen LaLiga.

Musim ini, Fermin Lopez telah menegaskan dirinya sebagai pemain paling berbahaya ketiga di lini serang Barcelona setelah mencetak 9 gol dan 7 assist dalam 17 pertandingan.

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Dalam aspek ini, ia hanya kalah dari Raphinha, yang telah mencetak 19 gol dan 3 assist, serta Lamine Yamal, yang telah mengemas 13 gol dan 13 assist.

Tanpa Fermin Lopez, tim Catalan itu akan kehilangan salah satu elemen kunci dalam pressing tinggi yang menjadi andalan gaya bermain Flick.