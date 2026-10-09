Barcelona bertaruh pada permata Maroko mereka: bakat luar biasa yang dibayangi kutukan cedera

Barcelona tetap menaruh harapan pada perkembangan penyerang muda Ismael Ziani Lopez, pemain berusia 16 tahun yang memiliki bakat luar biasa, namun cedera berulang membuatnya kehilangan kesinambungan dan menghambat perkembangannya selama musim-musim lalu, sehingga tantangan terbesar baginya adalah memulihkan kebugaran fisik dan membuktikan kemampuannya di atas lapangan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Ziani, yang lahir di Granollers dari ayah berdarah Maroko dan ibu berdarah Catalonia, dianggap sebagai salah satu talenta menjanjikan paling menonjol di posisi penyerang tengah murni, serta membela tim nasional Maroko kelompok usia, di tengah harapan agar ia kembali ke performa terbaiknya dan menjadi elemen berpengaruh dalam lini serang Barcelona junior.

Pemain ini mengalami serangkaian cedera di lutut dan tulang betis, yang membuatnya hanya tampil dalam 39 pertandingan sejak bergabung dengan tim Infantil B pada musim 2022-2023, tanpa pernah mampu menyelesaikan satu musim penuh tanpa masalah fisik. Meski mengalami kemunduran ini, klub tidak kehilangan kepercayaan terhadap potensinya, dan berupaya mempersiapkannya secara bertahap untuk menghindari cedera berulang.

Ziani memulai perjalanannya musim ini bersama tim Juvenil B dengan menjanjikan, setelah mencetak gol kemenangan pada pekan pertama, serta dipanggil oleh tim nasional Maroko U-17, dalam langkah yang memperkuat harapannya untuk bersaing memperebutkan tempat dalam skuad timnas yang akan tampil di Piala Dunia kelompok usia ini, yang dijadwalkan berlangsung di Qatar antara 19 November dan 13 Desember.

Rencana saat ini adalah memberinya menit bermain secara bertahap bersama tim Juvenil A, untuk membantunya memulihkan ritme pertandingan dan mencapai kesiapan terbaik yang mungkin, terutama karena staf teknis Barcelona dan tim nasional Maroko menyadari pentingnya menangani riwayat panjang cederanya dengan hati-hati.

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Penyerang muda ini dikenal dengan tinggi badan, kekuatan fisik, kecerdasan dalam bergerak, dan kemampuannya menyelesaikan serangan, kualitas-kualitas yang menjadikannya proyek penyerang menjanjikan di klub Catalonia itu.

Dengan mendekati usia ketujuh belasnya pada 1 November, Barcelona berharap tahap mendatang memberinya stabilitas fisik yang selama ini tidak dimilikinya, sehingga ia mampu mewujudkan bakat besarnya menjadi kenyataan di atas lapangan.