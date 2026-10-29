Badai cedera telah mengubah lini pertahanan menjadi salah satu problem terbesar Barcelona di awal musim ini. Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde, dan Xavi Espart mengalami beragam cedera dalam beberapa pekan terakhir, sehingga membuat sang pelatih, Hansi Flick, hanya memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk menyusun lini belakang. Hal ini tampak jelas pada dua laga melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Barcelona pun menelan kekalahan pertamanya musim ini dari Saint-Germain di Stadion Parc des Princes dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, sebelum akhirnya kalah dalam El Clasico melawan Real Madrid di La Liga, di Stadion Camp Nou dengan skor 2-1.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa situasi ini kembali menyoroti kebutuhan untuk mendatangkan seorang bek, sesuatu yang tidak diprioritaskan oleh klub pada periode transfer musim panas lalu, terutama dengan munculnya peluang tak terduga untuk merekrut Rodri. Ada satu nama tertentu yang telah lama dipertimbangkan oleh presiden klub, Joan Laporta.

Menurut penjelasan Xavi Campos dan Laia Tudel dalam podcast "Barca Reservat", presiden Barcelona telah memendam keinginan sejak beberapa bulan untuk merekrut Pedro Porro, bek kanan Tottenham dan pemain internasional Spanyol.

Laporta sangat terkesan dengan pemain tersebut selama putaran final Piala Dunia, saat ia mengikutinya secara dekat, dan ketertarikannya tidak surut pada bulan-bulan berikutnya. Deco juga menunjukkan dukungannya terhadap gagasan kedatangannya, meskipun merampungkan transfer ini tidak akan menjadi perkara mudah bagi klub Catalan tersebut.

Surat kabar itu menambahkan bahwa Barcelona telah menanyakan situasi pemain tersebut pada tahap-tahap akhir periode transfer musim panas, tetapi hal itu tidak melampaui kontak awal, mengingat tuntutan tinggi dari Tottenham yang melebihi 60 juta euro.

Perlu dicatat bahwa Tottenham telah memperpanjang kontrak Porro sebelum putaran final Piala Dunia hingga tahun 2031, dengan kenaikan gaji yang besar sehingga menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Meski demikian, sang bek tetap terbuka terhadap gagasan untuk kembali ke Liga Spanyol suatu hari nanti, sebuah kemungkinan yang membuat pintu tetap terbuka bagi peluang transfer di masa depan.

Merekrut Porro akan memperkuat posisi bek kanan, dengan menjadikan Kounde sebagai pilihan alternatif, serta membuka peluang bagi Eric Garcia untuk kembali ke jantung pertahanan.

Meski demikian, sebuah laporan dari radio "Catalunya Radio" mengindikasikan bahwa kecil kemungkinan Porro akan menjadi target utama klub selama periode transfer musim dingin, hal itu disebabkan oleh konsekuensi finansial terkait nilai transfer dan gajinya.

Program tersebut mengutip pernyataan yang disampaikan oleh bendahara klub, Ferran Olive, yang menjelaskan bahwa setiap transfer baru pada Januari harus diimbangi dengan penjualan salah satu pemain, demi memastikan kelayakan transfer dari sisi finansial.

Berdasarkan hal itu, skenario yang semakin menguat adalah memberikan prioritas untuk merekrut seorang bek tengah selama periode transfer musim dingin, dengan catatan transfer tersebut layak secara ekonomi, serupa dengan transfer Cancelo pada musim lalu, sembari menunda upaya potensial untuk mendatangkan Pedro Porro hingga periode transfer musim panas.