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Barcelona memantau dengan saksama talenta muda Argentina setelah ikut dalam persaingan untuk merekrut Simón Escobar (17 tahun), bek kiri sekaligus kapten timnas Argentina U-17, yang tampil menonjol di Piala Dunia U-17 yang saat ini berlangsung di Qatar.

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Piala Dunia U-17 merupakan kesempatan istimewa untuk menemukan talenta-talenta muda yang bermunculan dari berbagai penjuru dunia. Karena itulah Barcelona mengikuti turnamen ini dengan cermat demi mencari peluang yang tepat untuk memperkuat tim-tim kelompok usia klub.

Tahun lalu, Barcelona memantau penyerang asal Mesir Hamza Abdelkarim (18 tahun) dan winger asal Belgia Jesse Bisiwu (18 tahun) sebelum akhirnya berhasil merekrut keduanya.

Dalam konteks ini, sejumlah laporan media di Inggris menyebutkan ketertarikan Barcelona untuk merekrut Simón Escobar, bek kiri yang mengemban ban kapten timnas Argentina U-17.

Pemain muda menjanjikan milik Vélez Sarsfield itu sejauh ini telah memainkan dua laga di turnamen tersebut dengan torehan satu gol dan satu assist. Penampilan inilah yang menarik perhatian para pemandu bakat klub Catalan tersebut.

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Menurut media Inggris TEAMtalk, Barcelona telah masuk dalam persaingan untuk merekrut Escobar bersama Chelsea dan Brighton.

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Meski masih belia, Simón Escobar sudah mencatatkan 15 penampilan bersama tim utama Vélez Sarsfield. Ia juga pernah ikut berlatih bersama timnas senior Argentina di bawah arahan Lionel Scaloni.

Pemain ini juga mampu bermain di posisi yang lebih menyerang di sisi kiri, sehingga memperkaya peran yang bisa ia jalankan di lapangan.

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Masa depan Escobar tampak cerah, tetapi kepindahannya ke klub lain dalam waktu dekat tidak akan mudah.

Sang pemain telah memperpanjang kontraknya bersama Vélez pada Oktober lalu hingga akhir 2028. Ia juga harus menunggu hingga mencapai usia legal pada 17 Juli mendatang agar dapat pindah ke sepak bola Eropa.

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Laporan tersebut menambahkan bahwa Vélez Sarsfield sama sekali tidak berniat menjual Escobar, karena menganggapnya sebagai salah satu elemen penting dalam proyek klub Argentina itu dan salah satu pemain yang diandalkan untuk mengembangkan tim pada periode mendatang.

Menarik untuk dinantikan sejauh mana ketertarikan Barcelona untuk merekrut Simón Escobar berlanjut, serta apakah klub Catalan itu akan berhasil menemukan talenta lain selama Piala Dunia U-17, turnamen tempat pemain mereka, Ebrima Tunkara, sudah menampilkan performa yang menonjol.