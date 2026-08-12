Barcelona berencana merampungkan transaksi untuk merekrut bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, pada hari Jumat mendatang, namun seiring berjalannya hari, kesepakatan tersebut tertunda akibat perselisihan finansial antara kedua klub.

Menurut surat kabar "Marca", perselisihan ini bukanlah hal yang tak terpecahkan, tetapi memperpanjang proses lebih lama dari yang diperkirakan, di mana Barcelona berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan negosiasi dengan Manchester City dalam waktu 48 jam, namun para pihak yang menangani negosiasi mulai merasakan sejumlah keraguan mengenai kemungkinan tercapainya hal itu.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Barcelona yakin Rodri akan mengenakan seragam Blaugrana pada musim 2026-2027, dan mereka sama sekali tidak meragukan hal itu, serta mereka yakin transaksi ini akan rampung pekan ini.

Meski begitu, tidak ada pejabat atau direktur di Barcelona yang memberikan jaminan pada tahap ini bahwa transaksi akan rampung dalam waktu 48 jam, yang menghambat bergabungnya pemain internasional Spanyol itu ke latihan City (jadwal kepulangannya pada hari Jumat).

Surat kabar itu menunjukkan bahwa negosiasi sedang berlangsung dan komunikasi terus berjalan antara kedua belah pihak; Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Rodri beberapa hari lalu, tetapi ada perselisihan finansial, meski bukan hal yang tak terpecahkan, yang menunda penyelesaian transaksi.

Barcelona mengajukan tawaran awal beberapa hari lalu untuk gelandang internasional itu, yang masih tersisa satu tahun dalam kontraknya bersama Manchester United, senilai 50 juta euro, sebuah tawaran yang ditolak oleh klub Inggris tersebut yang meminta sekitar 70 juta euro.

Kedua belah pihak kini berupaya mempersempit jurang perbedaan dan mencapai jalan tengah terkait beberapa tuntutan, dan tujuannya tetap merampungkan transaksi dengan nilai berkisar antara 60 hingga 65 juta euro, termasuk sejumlah tambahan.

Barcelona tidak menutup kemungkinan tercapainya kesepakatan dalam 48 jam ke depan, namun manajemen klub Spanyol itu mulai memandang tenggat waktu tersebut sebagai hal yang sangat sempit.

Pemain berusia 30 tahun, yang lahir di kota Madrid itu, telah mengetahui detail transaksi tersebut, dan kemungkinan besar ia akan terpaksa terbang ke Manchester, klub yang telah ia bela sejak tahun 2019.



