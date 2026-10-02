Barcelona bernapas lega: hasil pemeriksaan Raphinha menenangkan Flick

Rafinha, bintang Barcelona, menjalani pemeriksaan medis pada Jumat pagi ini untuk menentukan tingkat dan sifat nyeri yang dideritanya pada paha kaki kanannya.

Rafinha mengalami edema otot pada paha kaki kanannya bersama timnas Brasil, setelah tampil penuh dalam pertandingan uji coba pertama, kemudian menjalani babak pertama pertandingan uji coba kedua tim Samba, selama jeda internasional saat ini.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa pemeriksaan yang dijalani Rafinha menyingkirkan adanya cedera otot yang lebih serius, sehingga memberikan ketenangan bagi pelatih Hansi Flick.

Sementara itu, surat kabar Mundo Deportivo menegaskan bahwa Barcelona bisa bernapas lega setelah pemeriksaan Rafinha, dan bahwa sang pemain akan hadir menghadapi Getafe di LaLiga, Sabtu mendatang.

Rafinha menjalani pemeriksaan medis di kompleks latihan Joan Gamper, dan hasilnya menenangkan.

Ada keyakinan di Barcelona bahwa cederanya tidak akan berkembang menjadi lebih buruk, berdasarkan informasi yang sampai ke klub dari pemain itu sendiri, tetapi tim Katalan tetap menunggunya menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan kondisinya.

Meskipun demikian, staf kepelatihan Barca akan menangani kondisi Rafinha dengan sangat hati-hati selama pekan mendatang, saat Barcelona kembali menjalani latihan pada Senin mendatang.



