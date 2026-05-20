Barcelona berharap akan ada kembalinya pemain yang luar biasa, namun menghadapi persaingan ketat dari Atlético Madrid

FC Barcelona dilaporkan telah mengincar Marc Cucurella, demikian menurut laporan Marca. Namun, bek kiri Chelsea ini juga diminati oleh klub lain. Atlético Madrid, misalnya, juga secara tegas ikut bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.

Cucurella pindah dari Getafe ke Inggris pada musim panas 2021. Di Brighton, yang saat itu membayar 18 juta euro, pemain internasional Spanyol ini berhasil membuat kesan dan menembus tim utama.

Berkat penampilannya yang bagus, ia masuk radar Chelsea, yang kemudian bergerak pada musim 2022/23 dan membayar tak kurang dari 65 juta poundsterling untuk jasanya. Sejak itu, ia menjadi pemain andalan di Stamford Bridge.

Dalam 162 pertandingan untuk The Blues, Cucurella berhasil mencetak sembilan gol dan memberikan 13 assist. Musim ini pun, pemain yang telah 23 kali membela timnas ini tetap menjadi pemain inti dan telah tampil dalam 49 pertandingan.

Namun, pemain asal Spanyol ini sebelumnya telah menyatakan terbuka untuk kembali ke tanah airnya, dan hal itu diketahui oleh klub-klub. FC Barcelona—di mana ia bermain di level junior dan bahkan melakukan debutnya—memantau situasinya dengan cermat. Juara liga saat ini menjual Cucurella pada 2020 seharga sekitar dua belas juta euro ke Getafe.

Namun, klub Catalan ini harus menghadapi persaingan ketat dari Atlético Madrid. Menurut Marca, klub asal Madrid tersebut telah memprioritaskan kedatangannya dan tampaknya memiliki peluang terbaik.

Karena situasi keuangan Barcelona yang sulit, Atlético tampaknya memiliki keunggulan, terutama mengingat harga Cucurella. Transfermarkt memperkirakan nilai bek kiri tersebut sekitar 50 juta euro.