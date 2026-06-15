Tiga perwakilan dari Global Assets, agensi pemain Yan Vergili (19 tahun), bertemu dengan Deco, direktur sepak bola Barcelona, pada Senin siang di City of Sports, untuk membahas kembalinya pemain sayap asal Mallorca tersebut ke klub Catalan itu setelah Mallorca terdegradasi ke divisi kedua.

Surat kabar "Mundo Deportivo" dari Catalunya, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan klub Catalan tersebut, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Alvaro Aiquon, Isaac Garcia, dan mantan pemain sepak bola Nacho Monreal, dan dalam pertemuan tersebut dibahas detail kembalinya Vergili yang menarik minat beberapa klub, namun ia sepenuhnya fokus pada upaya menyelamatkan Mallorca dari degradasi pada fase akhir musim ini dalam debutnya di Liga Utama yang berkontribusi pada kematangannya.

Winger asal Villasar de Mar ini tampil dalam 31 pertandingan liga bersama Mallorca musim ini, mencetak dua gol dan memberikan enam assist, namun ia hanya menjadi starter dalam 11 pertandingan dan masuk sebagai pengganti di sisanya dengan total 1.796 menit, di mana ia kehilangan tempatnya di starting lineup dengan kedatangan Demichelis yang memilih formasi 4-4-2 tanpa sayap sejati, sementara ia tampil dalam 3 pertandingan Copa del Rey, semuanya sebagai pengganti dengan total 28 menit.

Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Mallorca mengenai transfer Verjeli pada 28 Agustus 2025, di mana klub Catalan tersebut mempertahankan 40% dari hasil penjualan masa depan sang sayap, serta hak prioritas pembelian, sementara sang pemain menandatangani kontrak hingga tahun 2030 dengan klausul penalti sebesar 30 juta euro, dengan ketentuan pengurangan menjadi 12 juta euro jika Mallorca terdegradasi ke divisi kedua, yang memang terjadi, sehingga membuka peluang baginya untuk kembali ke klub Catalan tersebut dengan harga yang lebih murah.