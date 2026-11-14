Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan pemainnya

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Barcelona ingin mengamankan kontrak salah satu bakat muda terbaru dari akademi La Masia, setelah ia mengukuhkan posisinya dalam skuad tim utama.

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Harian Sport menyebutkan, mengutip Radio Marca, bahwa Brian Fariñas akan memperpanjang kontraknya dengan klub Catalan tersebut, setelah serangkaian komunikasi yang dilakukan direktur olahraga Deco dengan perwakilan sang pemain dalam beberapa pekan terakhir.

Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak, yang saat ini berakhir pada 2028, dan diperkirakan, kecuali terjadi perubahan di saat-saat terakhir, akan diperpanjang hingga 2031.

Keinginan klub Catalan untuk meningkatkan persyaratan kontrak sang pemain bermula pada akhir Agustus lalu, ketika manajemen olahraga memutuskan untuk memasukkan Fariñas ke dalam sistem tim utama, serta memberinya nomor dalam daftar pemain tim utama.

Sejak saat itu, negosiasi pun dimulai, tetapi semakin intensif terutama pada akhir Oktober lalu, bersamaan dengan penampilan resmi pertamanya di bawah asuhan pelatih Hansi Flick.

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Manajemen olahraga bergerak cepat untuk menyesuaikan kontrak sang pemain dengan realitas olahraganya yang baru. Penampilannya menjadi salah satu kabar positif dalam beberapa pekan terakhir, dan penampilan-penampilan awalnya berhasil meyakinkan tim pelatih.

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Oleh karena itu, Barcelona memandang perlu meningkatkan persyaratan finansial sang pemain, sekaligus memperkuat perlindungan kontraknya. Hingga saat ini, Fariñas hanya memiliki klausul pelepasan senilai 15 juta euro, sebuah jumlah yang sangat rendah bagi pemain yang mulai mendapatkan peran menonjol di tim utama.

Kesepahaman antara kedua belah pihak telah mencapai tahap yang sangat lanjut, dan hanya tersisa beberapa detail sederhana yang perlu dirampungkan.

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Tawaran tersebut mencakup perpanjangan kontrak hingga 2031, dan meskipun kemungkinan menandatangani kontrak untuk satu musim lebih singkat sempat dibahas, opsi terakhir ini kini hampir pasti dikesampingkan.

Komunikasi diperkirakan akan kembali diintensifkan begitu periode jeda internasional berakhir, demi merampungkan kesepakatan secara final.

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Tujuannya adalah menuntaskan detail-detail terakhir dan mengumumkan perpanjangan kontrak, sehingga memungkinkan Barcelona memastikan keberlanjutan salah satu bakat muda paling menjanjikan dalam skuadnya.

Kebangkitan Fariñas berlangsung begitu cepat secara mencolok, meskipun diawali dengan start musim yang sulit. Pemain asal kota Benicarló itu tidak bermain satu menit pun dalam pertandingan resmi bersama tim utama pada musim ini, hingga penampilan perdananya menghadapi Alavés pada 31 Oktober lalu.

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Sejak saat itu, Flick memberinya kesempatan untuk terus tampil, hingga akhirnya mengandalkannya sebagai starter dalam tiga pertandingan terakhir Barcelona, menghadapi Deportivo Alavés, kemudian Atlético Madrid di Stadion Metropolitano, dan terakhir Aston Villa di Liga Champions Eropa.

Penampilan perdananya sebagai starter menghadapi Alavés di Stadion Spotify Camp Nou menjadi langkah besar pertama dalam kariernya, yang kini ingin dikukuhkan klub melalui perpanjangan kontraknya.

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Fariñas sebelumnya bergabung dengan akademi Barcelona setelah datang dari Villarreal, dan berhasil merebut kepercayaan Flick, hingga menjadi pemain ke-14 lulusan akademi klub yang diberi kesempatan tampil bersama tim utama oleh pelatih asal Jerman tersebut.