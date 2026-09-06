FC Barcelona pada Minggu meraih kemenangan mudah atas Valencia. Tim asuhan pelatih Hansi Flick itu cepat unggul 0-2 berkat Lamine Yamal dan Fermín López, lalu setelahnya tidak lagi mendapat masalah. Raphinha, Pedri, dan Yamal menentukan skor akhir menjadi 0-5 selepas jeda. Barcelona mengoleksi jumlah maksimal dua belas poin dari empat laga dan menciptakan jarak kecil dengan Real Madrid, yang memiliki tiga poin lebih sedikit.

Pertandingan baru berjalan lima menit ketika Fermín di sisi kanan melepaskan umpan terobosan indah kepada Yamal. Winger kanan itu membiarkan bola memantul sekali di kotak penalti, sebelum mengecoh kiper Stole Dimitrievski dengan gerakan kaki yang cerdik: 0-1.

Barcelona sama sekali tidak mendapat ancaman dari Valencia, yang menurunkan Arnaut Danjuma sebagai penyerang tengah dan Kayne van Oevelen harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Di pertengahan babak pertama, skor menjadi 0-2, ketika Fermín menemukan sudut jauh setelah umpan pendek dari Anthony Gordon.

Momen mencolok terjadi tak lama setelah itu ketika Barcelona mencari gol 0-3 dari sepak pojok. Rodri berbalik dan menghantam tepat hidung Eric García, yang harus digantikan oleh Jules Koundé. Media Spanyol segera melaporkan bahwa bek tersebut mengalami sekat hidung bengkok, sesuatu yang juga dialaminya tahun lalu dan membuatnya lama bermain dengan masker.

Lima menit setelah jeda, Barcelona mengunci pertandingan untuk selamanya. Yamal memberikan bola kepada Fermín yang terus merangsek, lalu ia menyajikan bola di atas nampan untuk Raphinha. Pemain Brasil itu menceploskan bola dengan sangat mudah di tiang jauh: 0-3.

Pada sisa laga, pertandingan praktis sudah tidak ada lagi. Barcelona sama sekali tidak kesulitan menghadapi Los Che, yang tidak mampu mencegah skor menjadi 0-4 saat laga menyisakan seperempat jam. Dani Olmo memberikan bola kepada Pedri, yang melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti: 0-4.

Situasi menjadi semakin buruk bagi Valencia dan lagi-lagi Olmo menjadi awal dari gol itu. Kali ini ia menemukan ruang untuk Yamal, yang menaklukkan Dimitrievski dari jarak dekat untuk kedua kalinya dalam pertandingan ini: 0-5.



