Barcelona Amankan Masa Depan Camp Nou dalam 24 Jam yang Produktif

Dalam langkah yang menegaskan pemulihan finansial klub Barcelona dan kembalinya kepercayaan pasar global terhadap proyek jangka panjangnya, diumumkan penyelesaian penerbitan tahap kedua dan terakhir dari obligasi media senilai 105 juta euro, pada hari Jumat ini, sehingga menutup dengan sukses sebuah paket pendanaan besar dengan nilai total mencapai 210 juta euro.

Pencapaian finansial yang cepat ini datang untuk menyempurnakan proses yang dimulai klub pada Juli lalu, setelah mendapatkan lampu hijau dari rapat umum anggota dan delegasi pada 19 September lalu.

Minat Membeludak dalam Kurang dari Sehari

Klub Catalan itu mengungkapkan, dalam pernyataan resminya, bahwa penawaran tertutup tersebut diserap sepenuhnya oleh para investor internasional dalam waktu rekor yang tidak melebihi 24 jam, hal yang mencerminkan besarnya permintaan yang tinggi dan kepercayaan yang besar terhadap kondisi ekonomi klub.

Margin keuntungan dalam penerbitan ini mencapai 202 basis poin, yaitu margin yang sama yang dicapai dalam penerbitan Juli lalu yang separuhnya ditawarkan dengan bunga 5,14% di tengah permintaan yang melampaui perkiraan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pernyataan klub Catalan itu menunjukkan bahwa kuatnya penawaran yang diterima selama proses pemasaran memungkinkan mereka untuk memajukan waktu penyelesaian kesepakatan dari jadwal yang telah direncanakan.

Mengapa Barcelona Menempuh Langkah Ini?

Barcelona menjelaskan bahwa penggunaan pendanaan tambahan ini datang sebagai tindakan strategis untuk menutup jeda waktu antara dimulainya pembayaran biaya finansial besar yang terkait dengan proyek "Espai Barça" dan pengoperasian stadion "Spotify Camp Nou" dengan kapasitas operasional penuhnya, serta dampak langsung yang ditimbulkannya terhadap arus kas.

Penerbitan baru ini merupakan penyempurnaan dari struktur obligasi yang sudah ada yang diterbitkan klub pada tahun 2021 dan 2024.

Jaminan Emas: Pendapatan Siaran Televisi

Kekuatan obligasi ini, yang dikenal sebagai "obligasi media" dan jatuh tempo pada Oktober 2036, terletak pada kenyataan bahwa obligasi ini memberikan para pemegangnya prioritas pembayaran atas pendapatan siaran televisi klub, yang menjadikannya sebagai jaminan utama dan langsung bagi rekening tempat pendapatan tersebut disetorkan, hal yang memperkuat daya tariknya bagi para investor.

Manajemen klub menyatakan kepuasan yang besar atas cepatnya penyelesaian kesepakatan dan berlanjutnya profitabilitasnya, menilai bahwa hal itu merupakan bukti nyata atas dukungan pasar terhadap klub Barcelona dan kepercayaan para investor terhadap kemampuannya menghasilkan pendapatan serta mengembangkan proyek masa depannya.

Dorongan bagi Proyek Espai Barça

Dalam kaitan yang sama, klub menegaskan bahwa setelah penerbitan ini mereka mempertahankan peringkat kreditnya pada tingkat BBB dengan prospek masa depan yang stabil, yang diberikan oleh lembaga global "Morningstar DBRS".

Peringkat ini merupakan batu penjuru yang memungkinkan bank "Goldman Sachs" memimpin proses perluasan pendanaan terkait proyek Espai Barça senilai 300 juta euro, yang juga telah disetujui dalam rapat umum terakhir, sehingga dengan demikian Barcelona mengamankan masa depan finansial dan olahraganya hingga tahun 2036.



