Barcelona Akhirnya Menemukan Bek Tengah Masa Depan

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Bek muda asal Ghana, Hafiz Gharibah, mencuri perhatian di Barcelona Atlètic, setelah menjadi salah satu pilar utama dalam skuad pelatih Juliano Belletti, berkat kemampuan bertahannya serta kapasitasnya membangun serangan dari lini belakang, di samping kecepatan dan kekuatannya dalam duel-duel udara, di tengah meningkatnya minat klub-klub Eropa untuk merekrutnya.

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Surat kabar Katalan "Sport" menyebutkan bahwa Gariba sangat dihargai di dalam ruang ganti tim cadangan, baik karena level teknis dan fisiknya maupun karena kepribadiannya yang tenang serta hubungan baiknya dengan rekan-rekan setim, seraya menegaskan bahwa bek muda itu memiliki ruang besar untuk berkembang.

Dari Accra ke akademi Barcelona

Kisah Gariba bermula di lingkungan sederhana di ibu kota Ghana, Accra, tempat ia ditemukan oleh Yayasan Marcet, sebelum pindah ke Barcelona pada Januari 2025.

Karena kendala administratif yang menghalangi pendaftaran langsungnya di akademi, ia memulai perjalanannya bersama klub Cudolar di Divisi Keempat Katalan.

Pemain itu menarik perhatian meski usianya masih muda, berkat tinggi badan dan kecepatannya dalam melakukan penjagaan defensif, yang menjadikannya sasaran perhatian para pemandu bakat Barcelona dan Real Madrid, sebelum klub Katalan tersebut memastikan kontraknya, dengan Tony Hernandez sebagai sosok utama di balik transfer ini.

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Gariba bergabung dengan tim junior "B", sebelum dipromosikan ke tim junior "A" pada musim lalu di bawah asuhan Pol Planas, di mana ia menunjukkan perkembangan yang jelas dalam kemampuan defensif, pembacaan permainan, dan penanganan duel satu lawan satu.

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Kesempatan bersama Flick

Bek asal Ghana itu memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam latihan tim utama di bawah asuhan Hansi Flick pada musim panas lalu, setelah menarik perhatian staf kepelatihan.

Namun, ia terserang virus yang membuatnya absen dari lapangan selama lebih dari sepekan, dan menghalanginya untuk berangkat ke kamp persiapan di Inggris.

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Gariba berusia 19 tahun, lahir pada 9 Januari 2007 di kota Techiman, Ghana, dengan tinggi mencapai 187 cm, dan dikenal bermain dengan kaki kirinya.

Ia juga tampil dalam 6 pertandingan Liga Champions Eropa junior selama musim 2025-2026, sebelum dipromosikan ke Barcelona Atlètic, dan baru-baru ini tampil memukau menghadapi Manresa, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnya 3-0, pada 8 November.

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"Sport" memuji levelnya, terutama keunggulannya dalam duel bola atas dan bawah serta akurasi umpannya, dengan menilai bahwa Barcelona memiliki bek tengah yang dibutuhkan tim utama di masa depan.

Kontrak hingga 2028 dan minat Eropa

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Surat kabar itu menambahkan bahwa Gariba terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2028, yang mencakup sisa masa tahap junior serta dua tahun tambahan sebagai pemain profesional.

Meski banyak klub Eropa berminat mendapatkan jasanya, keinginan pemain itu adalah untuk bertahan bersama Barcelona, tempat ia merasa nyaman dan ingin terus berkembang.

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Namun, kedua pihak hingga kini belum mencapai kesepakatan baru, dan klub pun belakangan ini belum bergerak untuk menuntaskan masalah tersebut.

Nilai klausul pelepasan dalam kontraknya mencapai 20 juta euro, sebuah jumlah yang mungkin tidak menjadi penghalang bagi klub-klub yang berminat, terutama mengingat potensi yang dimiliki pemain tersebut dan kenaikan nilainya yang diperkirakan seiring dengan penampilan gemilangnya yang berkelanjutan.

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Di antara keinginan Barcelona untuk mempertahankan bakatnya dan meningkatnya minat Eropa, masa depan Gariba tetap menjadi salah satu isu yang layak dipantau di dalam akademi klub Katalan tersebut.