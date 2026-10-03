Klub Barcelona terus menjalin komunikasi dengan Liga Sepak Bola Wanita Spanyol untuk memantau perkembangan kondisi cuaca, menjelang laga El Clasico melawan Real Madrid yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion Spotify Camp Nou.

Klub tersebut memantau secara ketat perkembangan kondisi cuaca di Catalunya, yang berpotensi memburuk pada sore hari dan dini hari Minggu.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Barcelona telah mengajukan permohonan untuk menunda pertandingan hingga pukul 19.00 karena alasan organisasi, sebab klub membutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan laga berlangsung dalam kondisi terbaik yang memungkinkan.

Prakiraan cuaca untuk akhir pekan ini telah meningkatkan status siaga pihak berwenang, bahkan sejumlah aktivitas olahraga sudah mulai dibatalkan.

Federasi Sepak Bola Catalunya membatalkan seluruh pertandingan yang dijadwalkan dimulai sejak pukul 17.00 Sabtu sore di wilayah Maresme, Vallès Occidental, Barcelona, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, dan Terres de l'Ebre.

Penangguhan aktivitas akan berlangsung dari pukul 20.00 Sabtu malam hingga pukul 14.00 Minggu siang.

Wilayah-wilayah yang dekat dengan pesisir di Tarragona, Barcelona, dan Girona akan menjadi yang paling terdampak, sementara Badan Meteorologi Catalunya telah menaikkan tingkat bahaya menjadi 6 dari 6, selain itu Perlindungan Sipil juga telah mengaktifkan rencana Inuncat pada fase darurat.

Pelatih Barcelona, Pere Romeu, berkata, "Saya tidak memiliki informasi yang menyatakan bahwa pertandingan tidak akan digelar. Fokus berada pada tingkat tertingginya."

Romeu mengakui bahwa kondisi cuaca bisa memengaruhi pengalaman para penonton, tetapi pada saat yang sama ia menilai bahwa hujan justru dapat menambah karakter khusus pada pertandingan.

Ia menuturkan, "Sangat disayangkan bahwa cuaca cerah membuat menonton pertandingan menjadi lebih menyenangkan, tetapi saya ingin menyemangati semua orang, karena hujan memberi pertandingan energi yang lebih besar dan menambahkan unsur emosional yang menarik. Saya berharap meskipun hujan turun, orang-orang tetap antusias untuk hadir."



