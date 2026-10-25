"Barca termasuk korban terbesarnya": Mbappe merajalela di "tanah Barcelona" dengan statistik istimewa

Pemain Prancis Kylian Mbappe mencetak dua gol untuk Real Madrid ke gawang Barcelona, dalam laga El Clasico yang berlangsung hari Minggu ini, di Stadion Camp Nou.

Gol pertama Mbappe tercipta pada menit ke-41, yang memberi Real Madrid keunggulan hingga babak pertama berakhir, lalu ia kembali mencetak gol kedua pada menit ke-88.

Menurut akun "Mister Chip" yang berfokus pada statistik: "Catatan Mbappe melawan Barcelona sungguh luar biasa; ia telah mencetak 14 gol ke gawang mereka dalam 11 pertandingan, dan 11 dari 14 gol tersebut tercipta di stadion Barcelona itu sendiri".





Ia melanjutkan: "Klub-klub yang paling banyak kebobolan gol dari Mbappe: Montpellier 15 gol (dalam 15 pertandingan), Barcelona 14 gol (dalam 11 pertandingan), Monaco 13 gol (dalam 15 pertandingan), Lyon 13 gol (dalam 16 pertandingan)".







