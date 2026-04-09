Barça sangat marah setelah pertandingan melawan Atlético dan mengajukan empat tuntutan tegas kepada UEFA

FC Barcelona sangat marah kepada UEFA dan telah mengajukan keluhan resmi, demikian dilaporkan klub tersebut pada Kamis malam melalui saluran resmi. Penyebab keluhan ini adalah kartu merah yang diterima Pau Cubarsí pada Rabu malam.

Pada pertandingan Liga Champions antara Barcelona dan Atlético Madrid Rabu malam, segalanya berjalan sangat buruk bagi tim Catalan. Pada menit ke-44, Julian Álvarez menerima umpan panjang, dan Cubarsí langsung mengejarnya.





Bek asal Spanyol itu sempat menyentuh Álvarez sebentar, lalu pemain asal Argentina itu dengan sengaja terjatuh ke rumput. Cubarsí mendapat kartu merah, sehingga Barça harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Dengan sepuluh pemain, Barcelona gagal memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, Atlético meninggalkan lapangan dengan kemenangan 0-2. Sehari setelah pertandingan, Barça mengajukan protes. Klub merasa dirugikan dan menuntut empat tindakan dari UEFA.

“Bagi Barcelona, mustahil untuk bersaing secara setara dengan klub-klub lain. Ini bukan kali pertama keputusan wasit yang memalukan merugikan klub ini,” tulis klub dalam pernyataannya.

Barcelona menuntut akses ke komunikasi antara wasit dan VAR pada momen krusial tersebut. Klub juga menuntut agar UEFA mengambil tiga tindakan tambahan: Wasit Istan Kovács harus mengakui kesalahannya, Kovács harus diskors, dan VAR, Christian Dingert, harus diskors.