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Ruud Nijstad masih menjadi incaran serius FC Barcelona. Bek FC Twente yang berusia 18 tahun itu dipandang sebagai kandidat utama untuk memperkuat lini pertahanan.

Meski baru berusia 18 tahun, Nijstad selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan Twente musim ini. Musim lalu, ia juga sudah mencatatkan 20 penampilan.

Perkembangan Nijstad tak luput dari perhatian Barça. Klub itu tengah giat mencari bek tengah berkaki kiri dan melirik Eredivisie untuk mendapatkannya.

Menurut SPORT, klub tersebut memandang Youri Baas sebagai calon pemain baru. Nama Nijstad juga sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Spotify Camp Nou.

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Musim panas lalu, direktur teknik Erik ten Hag berhasil mempertahankan Nijstad di Enschede dengan menawarkan kontrak yang lebih baik. Karena itu, belum pasti apakah Nijstad akan bertahan hingga akhir musim.

Menurut laporan Relevo pada Kamis, bukan hanya Barça yang mengincarnya, melainkan juga Bayern dan Chelsea. Kedua klub itu juga mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran pada musim dingin.

Menurut Transfermarkt, nilai Nijstad mencapai €18 juta. Belum jelas berapa harga yang diminta Twente untuknya.

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Pada jeda internasional lalu, Nijstad bergabung dengan timnas Belanda U-21. Ia masuk skuad yang harus bersaing dengan Denmark untuk memperebutkan tiket ke Piala Eropa U-21.

Namun, dalam kedua pertandingan itu ia hanya duduk di bangku cadangan. Belanda tetap menang 5-3 dalam dua laga tersebut dan memastikan tempat di Piala Eropa U-21.