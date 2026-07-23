Ketika Arda Guler bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2023 dengan mahar 30 juta euro, banyak pihak yang melihat sosok pemain Jerman Mesut Ozil dalam diri pemain Turki tersebut, seorang pemain yang memikat publik Madrid meski hanya bermain di sana selama tiga musim saja.

Namun, selama periode singkat itu, Jose Mourinho, pelatih Real Madrid saat ini, adalah orang yang memanfaatkan kemampuan sepak bolanya secara maksimal. Karena alasan inilah, dengan hadirnya Arda Guler di tim Los Blancos, pelatih asal Portugal itu mungkin memiliki versi baru dari Mesut Ozil.

Karena kesamaan asal-usul Turki mereka, perbandingan terus berlanjut, tetapi juga karena gaya bermain sepak bola mereka, yang pada dasarnya bertumpu pada permainan kolektif dan kemampuan memberikan umpan terakhir.

Arda Guler memang telah membuktikan bahwa dirinya memiliki umpan yang menentukan, tetapi hal itu belum mampu mengamankan tempat inti di skuad Los Merengues secara permanen

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa ada banyak alasan di balik hal tersebut, tetapi salah satunya tidak diragukan lagi adalah posisinya di lini tengah, di mana ia bergantian antara posisi sayap kanan, gelandang kanan, pengatur serangan, dan bahkan pengatur serangan dari lini belakang.

Berbicara tentang kesamaan, Arda Guler terlihat, terutama di awal musim lalu, sangat menyatu dengan Kylian Mbappe, penyerang andalan Real Madrid, persis seperti yang terjadi antara Ozil dan Cristiano Ronaldo di suatu masa.

Karena alasan inilah, Jose Mourinho menempatkan pemanfaatan hubungan ini di antara prioritasnya dengan meningkatkan kelebihan Guler, yang meskipun telah berkembang dalam beberapa musim terakhir, masih memiliki jalan panjang untuk menjadi salah satu bintang tim Los Blancos.

Tersingkirnya Turki secara dini dari Piala Dunia memungkinkan Guler menjalani periode persiapan yang sangat lengkap, dan kini peluang terbuka baginya untuk merebut tempat dalam rencana Mourinho. Sebaliknya, peluang pun terbuka bagi sang pelatih istimewa untuk mengulang kembali pengalaman Ozil.



