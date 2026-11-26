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Jude Bellingham, bintang Real Madrid dan Timnas Inggris, menuai banyak pujian berkat sikapnya terhadap jurnalis Elizabeth Conway, reporter BBC Sport, dalam sebuah wawancara usai kemenangan besar 5-1 atas Eindhoven di Liga Champions. Ia menolak membiarkan seorang jurnalis lain memotong wawancara Conway dan bersikeras memberinya kesempatan untuk menuntaskan pertanyaannya.

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Seperti dilaporkan harian asal Inggris, Daily Mail, zona campuran Stadion Santiago Bernabéu menjadi saksi sebuah momen yang memicu reaksi besar di media sosial seusai pertandingan yang digelar pada Selasa. Saat itu Conway sedang berbincang dengan Bellingham dan menanyakan gol indahnya, sebelum seorang jurnalis lain ikut campur dan menyela percakapan dalam upaya mengakhiri wawancara sebelum sang reporter sempat mengajukan pertanyaan keduanya.

Namun, gelandang Inggris berusia 23 tahun itu menolak menuruti interupsi tersebut dan berkata kepada jurnalis yang menyela: "Maaf, dia masih punya satu pertanyaan lagi." Banyak pihak menilai sikap itu sebagai wujud rasa hormatnya kepada sang reporter dan kepeduliannya untuk memberikan hak kepada sang reporter menjalankan wawancara tanpa gangguan.

Rekaman kejadian tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial, dan Bellingham menuai pujian dari para penggemar yang menyebutnya sosok berkelas sekaligus panutan bagi generasi muda. Terlebih, sikap itu muncul dalam situasi ketika ia sebenarnya tidak wajib turun tangan, tetapi ia memilih membela hak sang jurnalis untuk menuntaskan pekerjaannya.

Sementara itu, Elizabeth Conway membahas kejadian tersebut dalam sebuah sesi bersama BBC. Ia menyampaikan apresiasinya atas sikap bintang Real Madrid itu dan menegaskan bahwa peristiwa tersebut menambah sisi baru dalam cara pandang publik terhadap pemain asal Inggris tersebut, yang mendapat sorotan media yang besar di Spanyol.

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Conway mengatakan bahwa melakukan wawancara di zona campuran Stadion Santiago Bernabéu merupakan tugas yang sulit. "Benar-benar kacau dalam arti yang sesungguhnya. Jelas, mendapatkan wawancara dengan Jude adalah hal yang paling kami inginkan sebagai reporter Inggris yang bertugas di Real Madrid. Itu ibarat harta karun yang berharga," jelasnya.

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Ia menambahkan bahwa Bellingham tidak sering tampil dalam wawancara media, terutama di zona campuran yang dipadati banyak jurnalis yang ingin mendapatkan komentar para pemain seusai pertandingan. Kondisi itu membuat upaya menjangkaunya dan mendapat kesempatan untuk bertanya menjadi sangat sulit.

Conway melanjutkan gambarannya tentang suasana di zona campuran. Menurutnya, para jurnalis saling bersaing untuk menjangkau para pemain di tengah kamera, mikrofon, dan para reporter yang berdesak-desakan. "Ada mikrofon, kamera, dan pria-pria jangkung yang menjulurkan tangan di atas Anda," tambahnya, merujuk pada kesulitan yang ia hadapi saat menjalankan tugas.

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Jurnalis tersebut menjelaskan bahwa ia adalah salah satu dari sedikit sekali reporter perempuan yang bekerja di bidang ini di stadion, sekaligus satu dari segelintir jurnalis Inggris yang hadir untuk meliput Real Madrid. Hal itu membuat upaya menunjukkan keberadaannya dan mendapatkan posisi yang tepat untuk wawancara menjadi sangat penting baginya.

Conway menilai tindakan Bellingham sebagai sikap yang sangat baik. Ia memuji kepribadian sang pemain serta rasa hormatnya kepada para jurnalis, dan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya kembali menegaskan bahwa ia adalah pemain yang santun dan menghargai pekerjaannya. Conway menambahkan bahwa momen tersebut membuat publik mengenal sisi lain dari kepribadian bintang Inggris itu, di luar performanya di lapangan.

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Dalam wawancara tersebut, Conway sebelumnya bertanya kepada Bellingham tentang perasaannya setelah mencetak gol spektakuler dari jarak jauh pada menit ke-60 ke gawang Eindhoven. Gol itu membawa Real Madrid unggul (2-1) dan turut memperkuat dominasi mereka dalam laga Eropa yang berakhir dengan kemenangan telak Los Blancos (5-1).

Gelandang Inggris itu menjawab bahwa ia sedikit terkejut dengan peluang yang datang kepadanya. Ia menjelaskan bahwa awalnya ia berniat mencari rekan setim yang bebas untuk diberi umpan, tetapi kemudian melihat bola berada dalam posisi yang pas untuk ditembak, sehingga ia memutuskan untuk mencoba. "Saya tahu saya bisa mengontrol dan menguasai bola, tetapi biasanya saya melihat siapa pemain yang bebas untuk menerima umpan. Kali ini bola datang dengan baik, jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan menembaknya," ujarnya.

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Bellingham menambahkan bahwa gol tersebut indah dan penting bagi tim, karena memberikan gol kedua bagi Real Madrid dan memperluas dominasi mereka di pertandingan, sebelum skuad Los Blancos melanjutkan keunggulan dan menuntaskan laga dengan skor besar di hadapan publik sendiri.

Setelah ia memberi kesempatan kepada sang jurnalis untuk melanjutkan wawancara, Conway mengajukan pertanyaan lain tentang perasaannya terhadap performanya saat ini bersama Real Madrid dan Timnas Inggris, serta apakah ia merasa sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Sang pemain menegaskan bahwa ia tidak terlalu sibuk menilai performanya di masa lalu, melainkan lebih fokus mempersiapkan laga berikutnya.

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"Pola pikirnya adalah fokus pada pertandingan berikutnya. Saya rasa level Anda bergantung pada penampilan Anda di pertandingan berikutnya, sedangkan apa yang Anda tunjukkan di pertandingan sebelumnya sebenarnya tidak penting," kata Bellingham, seraya menyebut bahwa fokusnya dengan cepat beralih ke persiapan menghadapi tantangan berikutnya setiap kali sebuah laga berakhir.

Sang pemain menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa menikmati perbincangan dengan media tidak mengubah prioritasnya. "Bahkan pertandingan yang baru saja berakhir ini, semuanya berjalan baik, dan berbicara dengan kalian memang menyenangkan, tetapi fokus saya sekarang harus beralih ke persiapan untuk pertandingan berikutnya," jelasnya.

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Sementara itu, Conway membagikan detail percakapan tersebut melalui akun media sosialnya dan menyebut bahwa Bellingham menunggu hingga ia selesai mengajukan pertanyaannya, sebagai bentuk apresiasi atas sikap sang pemain. Di sisi lain, para penggemar terus memuji tindakannya, yang menjadi salah satu momen paling banyak dibagikan setelah kemenangan Real Madrid atas Eindhoven.

Malam Bellingham tidak hanya diwarnai gol indah dan kontribusinya dalam kemenangan Real Madrid, tetapi juga menyoroti kepribadian serta caranya menghadapi situasi di depan media. Ia mencuri perhatian lewat sikapnya terhadap jurnalis perempuan Inggris tersebut dan kembali menuai pujian dari para penggemar, kali ini di luar penampilan teknisnya di lapangan hijau.