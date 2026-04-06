Di saat dunia olahraga Italia masih berusaha pulih dari trauma sejarah akibat kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, penyerang Al-Ittihad asal Uni Emirat Arab, "Super Mario" Balotelli, yang dikenal kontroversial, akhirnya angkat bicara mengenai bencana sepak bola yang menimpa timnas negaranya setelah kekalahan telak dari Bosnia dan Herzegovina di babak play-off kualifikasi.

Raja Gol Piala Dunia Terakhir

Paradoks angka yang mengejutkan yang muncul hari ini adalah bahwa Mario Balotelli masih memegang gelar "pencetak gol terakhir Italia di Piala Dunia", yaitu gol yang ia cetak ke gawang Inggris pada musim panas 2014.

Sejak saat itu, Italia terjebak dalam masa-masa suram tanpa gol dan absen paksa dari putaran final.

Plotelli tidak menyembunyikan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Bayan" dari Uni Emirat Arab, betapa dalam pengaruhnya terhadap situasi saat ini. Ia tidak hanya merasa sedih, tetapi juga menyampaikan pandangannya untuk mengangkat raksasa Italia dari keterpurukannya.

Mario berpendapat bahwa mencapai titik terendah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan emas untuk membuang pemikiran usang dan membangun proyek sepak bola yang sepenuhnya baru.

Balotelli menuntut diakhirinya era "keraguan" dalam memajukan talenta-talenta muda, menegaskan bahwa solusinya terletak pada pemberian kepercayaan penuh kepada para pemuda di liga-liga besar tanpa menunggu "kematangan" tradisional mereka.

Mengenai identitas pelatih berikutnya, Balotelli menetapkan kriteria yang melampaui taktik; ia berpendapat bahwa Italia tidak kekurangan kompetensi teknis, melainkan membutuhkan pelatih yang memiliki "karisma kemanusiaan" yang mampu menciptakan kekompakan sejati di ruang ganti.

Dia menambahkan, "Italia sedang mengalami siklus alami antara puncak dan kemunduran, tetapi keyakinan pada generasi baru adalah fondasi bagi kebangkitan apa pun di masa depan."

Optimisme meski kecewa

Meskipun kekalahan dari Bosnia melalui adu penalti (4-1) terasa pahit, bintang yang bersinar di Euro 2012 ini tetap yakin bahwa "sistem Italia" memiliki gen yang diperlukan untuk bangkit kembali.

Balotelli berpendapat bahwa sejarah sepak bola mengajarkan kita bahwa kekuatan besar mungkin mengalami masa sulit, tetapi tidak akan pernah mati, dan kembalinya "Azzurri" ke posisi semula hanyalah masalah waktu, asalkan fase rekonstruksi saat ini ditangani dengan baik.

Balotelli memiliki karier internasional yang menonjol meski singkat, dengan mencetak 14 gol dalam 36 pertandingan, dan momen ikoniknya melawan Jerman pada 2012 tetap terukir dalam ingatan para penggemar Italia, sebagai salah satu kilasan terakhir dari penyerang "super" yang sangat dirindukan Italia saat ini.