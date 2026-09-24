Pemain Barcelona asal Inggris, Anthony Gordon, ikut masuk ke dalam perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or, yang dijadwalkan diserahkan pada 26 Oktober mendatang oleh majalah Prancis "France Football".

Gordon bermain bersama Harry Kane di timnas Inggris, dan kini juga menjadi rekan setim bagi pemain internasional Spanyol Lamine Yamal di skuad Barcelona, setelah kepindahannya dari Newcastle pada bursa transfer musim panas lalu.

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Sebelum pertandingan Inggris melawan tamunya Spanyol, yang dinanti-nantikan Sabtu mendatang di Stadion Wembley yang legendaris, dalam laga pembuka UEFA Nations League, Gordon berkata menjawab pertanyaan tentang pilihannya antara Kane dan Yamal untuk memenangi Ballon d'Or: "Bagi saya, penghargaan itu harus menjadi milik salah satu dari mereka mengingat apa yang telah mereka raih."

Ia melanjutkan dalam pernyataan yang dikutip jaringan "talksport": "Apa yang telah diraih Lamine di usia yang begitu muda ini, dan kualitas pemain yang telah ia capai, sungguh menakjubkan! Ia berada di level yang benar-benar berbeda saat ini."

Gordon menambahkan: "Seorang pemain berusia 19 tahun melakukan apa yang dilakukan Lamine adalah hal yang gila. Namun, jika kita berbicara tentang musim lalu, maka H 'Kane' memiliki argumen yang kuat sama seperti siapa pun, karena musimnya bersejarah. Jumlah gol yang ia cetak, dan hal-hal yang ia berikan kepada kami selama Piala Dunia. Keduanya memiliki alasan yang sangat kuat. Karena itu, saya berharap yang terbaik bagi mereka berdua."

Sebelumnya, Yamal telah mengisyaratkan bahwa ia layak meraih penghargaan bergengsi tersebut, sementara Kane menolak menempatkan dirinya di posisi lebih tinggi dari kandidat lainnya, dan menyerahkan urusan itu kepada para pemilih.











