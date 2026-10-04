Thomas Muller, legenda timnas Jerman, ikut ambil bagian dalam perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or, setelah ia memilih Michael Olise dan Kylian Mbappe sebagai dua pemain yang paling meninggalkan kesan baginya sepanjang musim 2025-2026.

Situs Tribuna menyebutkan bahwa Muller mengungkap dua pilihan mengejutkannya itu dalam buletin bulanannya, sehingga menyingkirkan Harry Kane dan Lamine Yamal, yang merupakan nama-nama paling menonjol yang beredar dalam daftar kandidat.

Muller menyoroti Olise dan Mbappe karena penampilan individu keduanya, terutama kemampuan mereka memadukan kreativitas, ancaman ofensif, dan kemampuan mencetak gol.

Muller menulis, "Bagi saya, ada dua kandidat yang lebih membuat saya terpukau dibanding yang lain dengan penampilan individu mereka, yaitu Michael Olise dan rekan idealnya di Piala Dunia, Kylian Mbappe."

Pemain berusia 37 tahun itu menilai bahwa kedua pemain memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai yang terbaik di dunia.

Ia menambahkan, "Keduanya memadukan kesenangan, antusiasme, dan ancaman di depan gawang. Dari sisi detail, mereka berhasil menjadi menentukan berkat keterampilan dan kekuatan. Pada saat yang sama, mereka membuat segala sesuatu tampak begitu mudah. Bagi saya, inilah komponen seorang pemain yang bisa memenangkan penghargaan pemain terbaik di dunia. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan keajaiban."

Olise menjalani musim yang bergelimang gelar bersama Bayern Munich, setelah meraih dobel domestik bersama Kane, meskipun catatan golnya jauh lebih sedikit dibanding catatan sang penyerang Inggris.

Adapun Mbappe, ia tidak mampu memenangkan gelar besar apa pun bersama Real Madrid sepanjang musim lalu. Perjalanan Prancis di Piala Dunia pun berakhir di semifinal, setelah kalah dari Spanyol, yang pada akhirnya menjadi juara.

Kane mengakhiri periode penilaian sebagai pencetak gol terbanyak di antara para pemain yang bersaing memperebutkan penghargaan, setelah mencetak 73 gol bersama klub dan timnasnya, sementara Yamal meraih gelar Liga Spanyol bersama Barcelona, dan Piala Dunia bersama Spanyol.

Meskipun dengan pencapaian-pencapaian ini, Muller tidak memasukkan Kane maupun Yamal ke dalam kandidat favoritnya.



