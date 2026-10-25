Acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or ke-70 akan digelar besok malam, Senin, di London Palladium, di tengah persaingan sengit antara para kandidat terkuat perebut penghargaan tersebut: Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, dan Ousmane Dembele. Namun, identitas pemenang masih menjadi salah satu rahasia dunia sepak bola.

Para resepsionis mewah, agen, dan pejabat media: semua menantikan untuk mengetahui sang pemenang, dan seperti setiap tahun, dunia sepak bola berusaha mencari tahu nama pemenang Ballon d'Or pada bulan Oktober. Tahun 2026 bukanlah pengecualian, terlebih dengan terus berlangsungnya penantian menjelang acara besar ini, yang dijadwalkan digelar untuk pertama kalinya di London, jauh dari Teater Chatelet di Paris.

Hingga saat ini, kabar gembira tersebut hanya diketahui oleh kurang lebih lima orang. Pascal Ferre, mantan kepala penghargaan Ballon d'Or, mengungkapkan kepada jaringan "RMC": "Sejak tahun 2024, para pemenang tidak lagi diberi tahu tentang nasib mereka sebelum acara, dan mereka semua diperlakukan secara setara. Jadi ketika mereka tiba di aula di London, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa mengangkat lengan lebih dulu daripada yang lain, karena mereka tidak mengetahuinya. Kami mengubah aturan setelah era Messi dan Ronaldo. Dan untuk menjaga kerahasiaan dengan lebih mudah, diputuskan untuk merahasiakan nama pemenang hingga saat-saat terakhir."

Ketika ditanya bagaimana cara menjaga kerahasiaan identitas pemenang, ia menjawab: "Saya rasa rahasia yang baik adalah yang dibagikan kepada sesedikit mungkin orang. Ada trik-trik kecil dan rencana-rencana sederhana. Trik saya adalah membiarkan peringkat-peringkat palsu tergeletak di ruang redaksi majalah France Football untuk memberi makan media sosial, dan itu membuat saya senang. Sekarang, tidak boleh ada lebih dari lima orang yang mengetahui nama pemenang."

Kampanye promosi

Namun dalam beberapa bulan terakhir, penghargaan Ballon d'Or mengalami sedikit perubahan. Di berbagai media, serta dalam konferensi pers bersama Real Madrid, Kylian Mbappe terus mempromosikan kelayakannya dalam upayanya memenangkan Ballon d'Or.

Ia berkata: "Ketika kamu bermain untuk Real Madrid, klub terbaik di dunia, kamu pasti dikaitkan dengan penghargaan-penghargaan ini. Ketika orang-orang melihat saya di jalan, mereka membicarakan saya. Ini adalah sebuah kehormatan yang sangat bergengsi bagi setiap pemain. Saya telah mengukir sejarah musim panas ini di kompetisi paling penting. Tapi jalannya masih panjang. Dan setiap orang bebas memikirkan siapa pemain terbaik di dunia; itu adalah hal yang sangat personal." Pernyataan itu disampaikan sang striker Prancis kepada para jurnalis menjelang laga melawan Inter Milan di Liga Champions Eropa.

Di sisi lain, Ferre menjelaskan: "Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Sebagian akan setuju, sebagian lagi akan menolak. Ini sebuah perdebatan, dan tidak harus semua orang berpikir seperti saya. Tahun ini mungkin menguntungkan untuk penghargaan Ballon d'Or, tetapi penghargaan ini diberikan oleh para jurnalis, dan merekalah yang akan memutuskan."

Ia melanjutkan: "Masih harus dilihat apakah pernyataan-pernyataan dari sang kandidat penghargaan ini akan membuahkan hasil. Pendapat beragam menjelang malam besar ini. Saya tidak yakin apakah itu masalah, tetapi saya juga tidak yakin apakah itu pendekatan yang tepat. Siapa yang perlu kita yakinkan? Bukan para suporter atau pecinta sepak bola, melainkan para anggota dewan juri. Dan saya tidak yakin bahwa mereka terutama menerima jenis kampanye promosi seperti ini."

Di antara kandidat lain untuk penghargaan Ballon d'Or adalah Harry Kane, di mana pemain Bayern Munich itu memiliki pengaruh besar terhadap performa klubnya, serta terhadap performa timnas negaranya, Inggris, dengan mencetak 73 gol musim ini, 61 di antaranya bersama klub Jerman tersebut. Di Liga Champions Eropa, ia mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan.

Pemain lain yang namanya terus disebut sebagai kandidat untuk memenangkan penghargaan ke-70 yang diberikan oleh majalah France Football adalah Lamine Yamal. Sang winger muda itu memenangkan penghargaan pemain terbaik Liga Spanyol musim 2025-2026, setelah mencetak 16 gol, dan yang terpenting, ia menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas lalu.

Bocoran palsu

Dalam beberapa hari terakhir, fokus media sosial terhadap identitas calon pemenang Ballon d'Or semakin meningkat, dan hal itu menyebabkan menyebarnya bocoran-bocoran palsu secara luas, terutama di jaringan media sosial "X".

Sebagai contoh, ada tangkapan layar palsu percakapan WhatsApp dengan Vincent Garcia, editor majalah France Football, yang diklaim membocorkan peringkat tahun 2026 lebih awal.

Ada pula gambar-gambar tabel yang memuat peringkat yang sama, di mana Kylian Mbappe tampil di puncak pada satu versi dan Harry Kane pada versi lainnya. Seorang sumber mengungkapkan kepada jaringan tersebut: "Ini mustahil. Tapi ini bagian dari kehebohan yang biasa terjadi."



