Majalah "France Football" mengumumkan para nominasi penghargaan kiper terbaik pada gelaran Ballon d'Or 2026 untuk kategori putra dan putri.

Pilihan majalah Prancis itu untuk penghargaan kiper terbaik putra menampilkan kehadiran istimewa dari pemain Maroko Yassine Bounou, bintang timnas Maroko dan Al-Hilal Saudi.

Adapun daftar lengkap nominasi adalah sebagai berikut: Yassine Bounou (Maroko - Al-Hilal) - Thibaut Courtois (Belgia - Real Madrid) - Joan Garcia (Spanyol - Barcelona) - Gregor Kobel (Swiss - Dortmund) - Emiliano Martinez (Argentina - Chelsea) - Edouard Mendy (Senegal - Al-Ahli) - David Raya (Spanyol - Arsenal) - Matvey Safonov (Rusia - Paris Saint-Germain) - Unai Simon (Spanyol - Athletic Bilbao) - Vozinha (Tanjung Verde - Colo-Colo).





Para bintang Barcelona juga tampil dalam pilihan "France Football" untuk kiper terbaik putri, di mana daftar nominasinya adalah sebagai berikut: Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelona) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).





Musim lalu menyaksikan banyak peristiwa penting, baik di ajang kompetisi domestik liga-liga besar Eropa, maupun Liga Champions Eropa, ditambah Piala Dunia 2026, yang menjadikan perebutan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu perebutan paling seru dalam beberapa tahun terakhir.



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"