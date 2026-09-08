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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ballon d'Or: Bono dan Mendy Teratas dalam Daftar Kandidat Penghargaan Kiper Terbaik

Ballon d'Or
Y. Bounou
T. Courtois
J. Garcia
G. Kobel
E. Martinez
E. Mendy
D. Raya
M. Safonov
U. Simon
Vozinha
Al Hilal
Al Ahli
Morocco
Barcelona
Spain
Argentina
Chelsea
World Cup
Saudi Pro League
LaLiga
Premier League
Champions League
Senegal
Real Madrid
Maroko
Belgia
Spanyol
Swiss
Argentina
Senegal
Rusia
Tanjung Verde
Arab Saudi
Inggris

Persaingan baru antara Maroko dan Senegal

Majalah "France Football" mengumumkan para nominasi penghargaan kiper terbaik pada gelaran Ballon d'Or 2026 untuk kategori putra dan putri.

Pilihan majalah Prancis itu untuk penghargaan kiper terbaik putra menampilkan kehadiran istimewa dari pemain Maroko Yassine Bounou, bintang timnas Maroko dan Al-Hilal Saudi.

Adapun daftar lengkap nominasi adalah sebagai berikut: Yassine Bounou (Maroko - Al-Hilal) - Thibaut Courtois (Belgia - Real Madrid) - Joan Garcia (Spanyol - Barcelona) - Gregor Kobel (Swiss - Dortmund) - Emiliano Martinez (Argentina - Chelsea) - Edouard Mendy (Senegal - Al-Ahli) - David Raya (Spanyol - Arsenal) - Matvey Safonov (Rusia - Paris Saint-Germain) - Unai Simon (Spanyol - Athletic Bilbao) - Vozinha (Tanjung Verde - Colo-Colo).

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Para bintang Barcelona juga tampil dalam pilihan "France Football" untuk kiper terbaik putri, di mana daftar nominasinya adalah sebagai berikut: Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelona) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).

Musim lalu menyaksikan banyak peristiwa penting, baik di ajang kompetisi domestik liga-liga besar Eropa, maupun Liga Champions Eropa, ditambah Piala Dunia 2026, yang menjadikan perebutan Ballon d'Or tahun ini sebagai salah satu perebutan paling seru dalam beberapa tahun terakhir.

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