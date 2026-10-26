Paris Saint-Germain dinobatkan sebagai klub pria terbaik di dunia, dalam acara penganugerahan Ballon d'Or 2026 yang dipersembahkan oleh majalah France Football, di London Palladium, pada Senin malam ini.

Daftar nominasi final sebelumnya mencakup klub Arsenal, Bayern Munich, Bodo/Glimt, dan Flamengo, di samping Paris Saint-Germain, yang memastikan penghargaan ini berkat keberhasilannya meraih gelar Liga Champions Eropa untuk kali kedua secara beruntun.

Ousmane Dembele, peraih penghargaan Ballon d'Or tahun lalu, menerima penghargaan klub terbaik mewakili tim asal Paris tersebut, sebagai penegasan baru atas posisi yang telah dicapai klub Prancis itu di kancah Eropa dan dunia.