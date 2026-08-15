Paris Saint-Germain dari Prancis memutuskan untuk menutup berkas negosiasi dengan pemain Jepang Zion Suzuki, kiper Parma dari Italia, setelah kesepakatan itu sebelumnya sempat mencapai tahap lanjutan, sebelum akhirnya terhambat secara tiba-tiba akibat tuntutan finansial dari pihak perwakilan sang pemain.

Surat kabar "L'Equipe" asal Prancis menyebutkan, pada Sabtu hari ini, bahwa Saint-Germain sebelumnya telah mencapai kesepakatan penuh dengan Parma dan lingkaran Suzuki, dalam sebuah transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 35 juta euro, tetapi memutuskan untuk mundur setelah tuntutan finansial dari perwakilan sang kiper meningkat secara signifikan dalam beberapa jam terakhir.

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Paris sebelumnya telah menempatkan Suzuki di antara target utama mereka, setelah kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Piala Super Eropa. Kesepakatan awal mencakup agen Suzuki memperoleh komisi standar sebesar 10% dari gaji tahunan yang akan dibayarkan Paris Saint-Germain, di samping persentase dari nilai transfer yang akan disepakati dengan Parma.

Selama dua hari terakhir, para pejabat klub Prancis itu berusaha menghubungi Suzuki secara langsung untuk menjelaskan situasi, tetapi para penasihat pemain melarangnya untuk menjawab panggilan dari sang juara Eropa.

Menurut "L'Equipe", perwakilan sang kiper menuntut komisi baru yang jauh lebih tinggi, mencapai sekitar 3 juta euro, yang oleh Paris Saint-Germain dianggap sebagai permintaan yang tidak sah serta merupakan bentuk pemerasan dan tekanan yang tidak dapat diterima.

Menghadapi perkembangan ini, "PSG" mengambil keputusan cepat untuk mengakhiri negosiasi dan menutup berkas tersebut, di tengah sikap tegas di dalam klub yang berbunyi: "Kami tidak akan tunduk pada tekanan".