Balik Layar Bursa Transfer: Mengapa Barcelona Mundur dari Kesepakatan Diomande?

Real Madrid berada di ambang menyelesaikan transfer pemain sayap asal Pantai Gading, Yan Diomande, dari Leipzig setelah mencapai kesepakatan dengan klub Jerman tersebut, dalam sebuah transfer yang nilainya bisa mencapai sekitar 120 juta euro, sementara Paris Saint-Germain mundur dari perburuan sang pemain.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Barcelona sebelumnya telah menanyakan situasi Yan Diomande beberapa bulan lalu, namun kemudian mengurungkan niat untuk melakukan transfer tersebut.

Para pejabat klub Katalan itu memanfaatkan hubungan baik dengan Leipzig setelah transfer Dani Olmo, dan menghubungi manajemen klub Jerman tersebut untuk menanyakan posisi sang pemain.

Saat itu Leipzig menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual pemain yang baru saja mereka datangkan, kecuali jika ada tawaran yang luar biasa.

Klub Jerman itu juga menetapkan nilai sang pemain lebih dari 100 juta euro, angka yang bahkan tidak dipertimbangkan Barcelona untuk dibahas, sebelum akhirnya perkembangan melampaui semua ekspektasi, dengan kesiapan Real Madrid membayar dalam jumlah besar untuk merampungkan transfer tersebut.

Barcelona menggelar sejumlah pertemuan dengan perwakilan sang pemain selama bulan April dan Mei lalu, setelah penyerang tersebut tampil apik di Liga Jerman, di mana ia mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist dalam 36 pertandingan.

Namun setelah Barcelona menyadari Leipzig bersikeras mempertahankan sang pemain, klub Katalan itu berupaya mempertahankan Marcus Rashford, sebelum akhirnya memutuskan untuk merekrut Anthony Gordon seharga 70 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai variabel, transfer yang lebih disukai oleh Hansi Flick.

Nama Diomande juga dikaitkan dengan Atletico Madrid setelah kontak dari Barcelona, dan di akhir musim sang pemain sayap menerima tawaran dari Liga Primer Inggris dan Liga Prancis.

Paris Saint-Germain juga mencapai kesepakatan dengan sang pemain, namun gagal merampungkan negosiasi dengan Leipzig.