Alejandro Baldé, bek Barcelona, telah menegaskan sikapnya terkait masa depannya bersama klub Katalan itu, di tengah kontroversi yang muncul seputar kemungkinan kepergiannya pada bursa transfer musim panas saat ini.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengungkap bahwa Baldé telah memberi tahu Barcelona mengenai keinginannya untuk bertahan bersama tim dan bersaing memperebutkan posisinya, seraya menegaskan bahwa niatnya jelas untuk terus berada di stadion Camp Nou, berbeda dengan kabar yang beredar belakangan tentang mulai menerimanya ia terhadap gagasan untuk pergi.

Romano menambahkan melalui akunnya di X bahwa keputusan kini berada di tangan Barcelona, setelah klub tersebut menjajaki kemungkinan menjual sang pemain, sembari menunjukkan bahwa skenario saat ini tidak akan berubah sebelum bursa transfer ditutup kecuali jika ada tawaran besar dari salah satu klub raksasa.



Masa depan bek asal Spanyol itu mengalami perkembangan cepat dalam beberapa hari terakhir, setelah agennya Jorge Mendes turut masuk dalam jalur negosiasi, di tengah ketertarikan dari klub-klub di Liga Premier Inggris, terutama Manchester United.

Manchester United mencuat sebagai salah satu klub yang tertarik dengan jasa Baldé, setelah menghubungi perwakilan Barcelona untuk menanyakan syarat-syarat kesepakatan, di tengah upaya klub Inggris itu mencari pesaing bagi kliennya Luke Shaw di posisi bek kiri.

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Sebelumnya, Hans Flick, pelatih Barcelona, telah berbicara tentang situasi Baldé, seraya menegaskan bahwa pemain itu memiliki kualitas besar, tetapi ia ingin memastikan pemain tersebut yakin akan kemampuannya untuk bersaing memperebutkan posisinya, sambil menekankan kebutuhannya akan pemain-pemain yang berkomitmen 100%.

Flick juga belakangan menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan sang pemain dan memintanya untuk memikirkan situasinya.

Kontrak Baldé dengan Barcelona berlaku hingga 30 Juni 2028, dengan adanya klausul pelepasan yang sangat besar senilai satu miliar euro, setelah klub memperpanjang kontraknya pada September 2023.

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