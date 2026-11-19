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Barcelona menegaskan tidak memiliki rencana apa pun untuk menjual Alejandro Balde dan bersikeras bahwa bek kiri yang dikaitkan dengan Manchester United itu masih menjadi "pemain penting" bagi klub Catalunya di masa depan.

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Balde bergabung dengan Barcelona sejak baru berusia delapan tahun dan telah tampil dalam 173 pertandingan di semua kompetisi sejak masuk ke tim utama pada 2021.

Selama periode tersebut, pemain berusia 23 tahun itu membantu raksasa Catalunya meraih tujuh trofi, termasuk tiga gelar LaLiga. Gelar terakhir diraih di bawah asuhan Hansi Flick musim lalu.

Meski begitu, Balde semakin terpinggirkan di Camp Nou dalam beberapa bulan terakhir , dengan kelima penampilannya musim ini semuanya didapat dari bangku cadangan.

Balde saat ini berada di belakang Joao Cancelo dan Xavi Espart dalam urutan pemain di Barcelona, dan karier pemain timnas Spanyol itu tampaknya kini berada di persimpangan jalan.

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Menurut harian Catalunya "Mundo Deportivo", yang dikutip oleh harian Inggris "Metro", situasi ini memaksa Balde mempertimbangkan pilihannya, dan sang bek kiri tampaknya berhasrat bergabung dengan Manchester United asuhan Mauricio Pochettino pada Januari mendatang.

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Laporan lain menyebutkan bahwa "semua yang didengar Balde tentang situasinya datang dari konferensi pers", dan sang bek melihat Liga Primer Inggris sebagai jalan keluar potensial.

Ditanya soal kemungkinan Barcelona menjual Balde musim dingin ini, koordinator sepak bola Barcelona, Bojan Krkic, menjawab: "Balde adalah anak muda yang luar biasa."

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Ia menambahkan: "Jelas dia berada dalam situasi yang tidak nyaman. Pemain ingin bermain. Dia bagian dari kami dan tetap pemain penting. Memang benar dia saat ini tidak bermain, tetapi dia siap jika pelatih membutuhkannya."

Deco, direktur olahraga Barcelona, juga sama jelasnya ketika ditanya apakah transfer Balde mungkin terjadi. Ia menjawab dengan tegas: "Tidak."

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Ia melanjutkan: "Ada juga sudut pandang pemain, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa pun kepada kami bahwa dia tidak bahagia. Bukan begitu keadaannya."