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Bintang muda Spanyol itu menjawab dengan aksi, bukan kata-kata

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Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, menjawab secara praktis pernyataan gelandang Galatasaray asal Gabon, Mario Lemina, setelah menciptakan dua assist dalam waktu 3 menit lewat sentuhan-sentuhan kreatifnya, sehingga turut mengantar kemenangan tim Catalan dengan skor 4-1, dalam duel yang mempertemukan kedua tim pada Selasa kemarin dalam rangkaian pertandingan matchday kedua Liga Champions.

Penampilan cemerlang Yamal datang dalam laga yang suasananya semakin panas karena pernyataan lama Lemina yang bertanggal Agustus 2025, ketika ia ditanya mengenai bintang Spanyol tersebut dan menjawab dengan kalimat yang memicu perdebatan luas: "Siapa itu Lamine Yamal? Saya tidak mengenalnya, saya mengenal Leroy Sane," pernyataan yang kembali mencuat dengan kuat sebelum duel Eropa antara Barcelona dan Galatasaray.

Meski sudah lebih dari setahun berlalu sejak kata-kata itu diucapkan, mendekatnya jadwal pertandingan membuatnya kembali beredar luas di media massa dan media sosial, terutama di antara pendukung Barcelona yang menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk merendahkan bakat tim mereka, meski belum jelas apakah pemain Galatasaray itu melontarkan kata-kata tersebut sebagai gurauan atau sengaja memprovokasi para pendukung klub Catalan.

Kisah ini tidak berhenti pada pernyataan yang beredar sebelum laga, sebab awal pertandingan diwarnai benturan antara Lemina dan Yamal, yang berkembang menjadi adu mulut ringan antara keduanya, sebelum wasit dengan cepat turun tangan untuk mengakhiri situasi tersebut dan mengembalikan ketenangan di atas lapangan.

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Insiden ini semakin menambah panas duel tersebut, setelah bertepatan dengan kembali mencuatnya pernyataan pemain Galatasaray itu, sehingga semua mata tertuju pada Yamal dan sejauh mana kemampuannya menjawab di dalam lapangan, mengingat besarnya perhatian yang menyertai pernyataan Lemina sebelum laga dimulai.

Jawaban paling menonjol dari Yamal datang melalui penampilannya di dalam lapangan, setelah ia menyuguhkan sentuhan-sentuhan teknis istimewa dan menciptakan dua assist hanya dalam waktu 3 menit di awal babak kedua, sehingga turut menyumbang kemenangan besar Barcelona di kandang tim Turki tersebut, dan kembali menegaskan kemampuannya membuat perbedaan berkat keterampilan serta visi menyerangnya.

Dampak dari duel ini tidak berhenti pada jawaban Yamal di dalam lapangan, sebab Lemina menjadi bahan sindiran sejumlah penggemar sepak bola di media sosial setelah pertandingan, terutama juga setelah pemain asal Gabon itu meninggalkan lapangan karena digantikan hanya 5 menit setelah gol ketiga Barcelona.







