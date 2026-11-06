Sejak awal perjalanan kepelatihannya, Diego Simeone menjadi pelatih yang paling sering dihadapi oleh Hansi Flick, namun banyaknya pertemuan di antara keduanya tidak memberi keunggulan mutlak bagi pelatih asal Jerman itu.

Hal itu terjadi setelah pelatih Atletico Madrid tersebut berhasil melancarkan dua pukulan menyakitkan kepada Barcelona pada musim lalu, dengan menyingkirkan mereka dari Copa del Rey dan Liga Champions, hingga meninggalkan luka yang belum sembuh bagi pelatih klub Catalan itu.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Flick telah bertemu dengan Simeone dalam 12 pertandingan sejak awal perjalanan kepelatihannya, baik selama kariernya bersama Bayern Munich maupun di tempat persinggahannya saat ini bersama Barcelona.

Meski pelatih asal Jerman itu lebih unggul dalam jumlah kemenangan, pelatih Atletico Madrid berhasil meraih dua kemenangan yang sangat penting, setelah menghentikan langkah klub Catalan tersebut di dua kompetisi besar pada musim lalu.

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Awal pertemuan antara kedua pelatih bermula enam tahun lalu, tepatnya pada 21 Oktober 2020, ketika keduanya bertemu untuk pertama kali di laga pembuka fase grup Liga Champions.

Stadion Allianz Arena menjadi tuan rumah pertandingan yang menyaksikan keunggulan telak Bayern Munich itu, setelah tim Jerman di bawah asuhan Flick menggilas Atletico Madrid dengan skor 4-0, sebagai awal dari rangkaian pertemuan yang kemudian menjadi agenda yang kerap berulang antara kedua pelatih.

Sejak laga itu, bentrokan antara kedua pihak kembali terjadi dalam berbagai kesempatan, dan sebagian besarnya berlangsung selama Flick menukangi Barcelona, di mana 10 dari total 12 pertemuan di antara keduanya terjadi pada periode saat pelatih Jerman itu memimpin tim kepelatihan klub Catalan tersebut.

Selama kesepuluh pertemuan ini, Flick meraih 6 kemenangan, berbanding satu hasil imbang dan 3 kekalahan dari Atletico Madrid asuhan Simeone.

Angka-angka ini mencerminkan keunggulan yang jelas bagi pelatih Jerman itu dari sisi hasil, tetapi angka tersebut saja tidak mengungkap besarnya penderitaan yang ditimbulkan oleh lawannya dari Argentina itu, terutama dalam pertemuan-pertemuan yang tidak menerima hasil imbang.

Dua kekalahan secara khusus menonjol untuk menjelaskan alasan di balik berlanjutnya momok ini, di mana yang pertama terjadi pada leg pertama semifinal Copa del Rey, ketika Atletico Madrid memberikan kekalahan telak kepada Barcelona dengan skor 4-0, yang praktis membawa mereka ke ambang tersingkir dari turnamen.

Pukulan itu bukanlah satu-satunya yang diterima Flick, setelah keunggulan Madrid kembali berulang di Liga Champions, ketika Atletico Madrid menang dengan skor 2-0 pada leg pertama perempat final, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Spotify Camp Nou.

Hasil ini menempatkan Barcelona pada tugas yang sulit di laga leg kedua di Stadion Metropolitano, di mana mereka harus menebus defisit dua gol, namun gagal mewujudkan comeback, hingga akhirnya tersingkir dari turnamen di tangan lawannya dari Madrid itu.

Gol selalu hadir

Keistimewaan pertemuan antara Flick dan Simeone tidak hanya terbatas pada hasil dan pentingnya dalam menentukan nasib turnamen, tetapi juga meluas pada sifat pertandingan itu sendiri, yang tidak pernah berakhir dengan hasil imbang tanpa gol dalam satu kesempatan pun.

Dari ke-12 pertandingan yang mempertemukan kedua pelatih, tidak ada satu pun pertemuan yang berakhir dengan skor 0-0, sementara hanya satu laga yang diputuskan dengan kemenangan salah satu tim dengan skor tanpa balasan (1-0).

Hal itu mencerminkan sifat bentrokan antara dua mazhab kepelatihan yang berbeda, yang dipimpin oleh dua pelatih dengan karakter yang jelas, dalam sebuah persaingan yang semakin memanas seiring berjalannya musim, dan kini membawa perhitungan tersendiri, terutama bagi Flick yang masih mencari cara untuk melewati pukulan-pukulan yang dilancarkan Simeone kepadanya pada musim lalu.