Balapan Formula 1 di Malaysia dimulai terlambat

Pukul 9 waktu Eropa Tengah, balapan di Sirkuit Internasional Sepang seharusnya dimulai dengan dipimpin pole sitter Max Verstappen. Namun, karena sekitar 30 menit sebelumnya badai petir disertai kilat dan hujan lebat mulai turun, pengawas lomba terpaksa menunda start.

Pada saat itu mobil-mobil sudah berada di susunan grid старт. Sementara para pebalap mencari perlindungan di pit lane yang kering, safety car berputar beberapa lap untuk menyampaikan kondisi lintasan kepada pengawas lomba. Pada pukul 9.40, restart dilakukan.

Para penggemar meanwhile tidak membiarkan kondisi tersebut merusak suasana hati mereka dan, di antaranya, melakukan La Ola yang bergerak ke sana kemari di bawah tribune start-finis yang beratap.

"Kartu dikocok ulang," kata pebalap Audi Nico Hülkenberg kepada Sky terkait situasi awal yang baru. Pebalap veteran itu memulai balapan dari posisi ke-15 setelah kualifikasi yang lemah pada Sabtu.

Apakah sudah ada balapan hujan di Formula 1 musim ini?

Pebalap Red Bull Max Verstappen menempati pole position pada balapan ke-16 musim ini, di depan Lewis Hamilton (Ferrari) dan pemuncak klasemen dunia Kimi Antonelli (Mercedes). Grand Prix Malaysia, pengganti balapan di Bahrain yang dibatalkan pada musim semi, menghadirkan hal baru pada musim ini: para pebalap belum pernah sekalipun menjalani balapan hujan di bawah regulasi baru dengan porsi tenaga listrik yang jauh lebih besar pada penggerak. Karena putaran mesin yang berubah, lintasan licin dianggap sebagai tantangan besar dengan mobil-mobil saat ini, yang belum sempat dilatih secara intensif oleh satu pun pebalap.

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Malaysia, yang untuk pertama kalinya sejak 2017 kembali menjadi tuan rumah balapan Formula 1, terkenal dengan hujan lebat. Pada 2009, misalnya, balapan harus dihentikan setelah 31 lap, dan para pebalap hanya menerima setengah poin untuk posisi mereka masing-masing.