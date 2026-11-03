Johan Bakayoko boleh meninggalkan RB Leipzig pada musim dingin ini, demikian dilaporkan Sky Sports Germany. Mantan pemain PSV itu bisa didatangkan dengan harga 12 juta euro.

Pekan lalu, Sport BILD mengungkapkan bahwa Bakayoko diasingkan ke tribune. Penyerang asal Belgia itu terlambat menghadiri rapat tim pada awal Oktober dan sejak itu tidak lagi masuk skuad pertandingan.

Pada musim pertamanya bersama Leipzig, penyerang itu kerap mengalami cedera. Pada akhirnya, ia hanya tampil 22 kali untuk klub tersebut dan mencetak tiga gol.

Musim ini, situasi Bakayoko sama sekali belum membaik. Ia baru bermain selama 144 menit dan kini turun ke urutan keempat dalam hierarki pilihan. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20), dan Andrija Maksimovic (19) kini telah menyalipnya.

Meski Leipzig menjalani jadwal ganda, Bakayoko nyaris tidak mendapat kesempatan bermain. Pada awal Oktober, ia bahkan dijatuhi skorsing disiplin dan sejak itu tidak lagi duduk di bangku cadangan

Leipzig ingin menjual pemain berusia 23 tahun itu. Menurut Sky, ia bisa didatangkan dengan harga 12 juta euro. Klub dari Jerman timur itu juga tidak menutup kemungkinan untuk meminjamkannya. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 20 juta euro.

Bakayoko menerima gaji antara 2 juta dan 4 juta euro per tahun di Leipzig. Ia didatangkan Leipzig dari PSV pada musim panas 2025 dengan harga 18 juta euro. Pemain yang telah mencatatkan 18 penampilan bersama timnas Belgia itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.