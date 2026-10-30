"Bak roller coaster": Pelatih Bayern Aaron Danks bicara soal perkembangan Lennart Karl

"Saya sudah lama menjadi pelatih dan sebagian besar waktu saya bekerja dengan pemain muda," kata Danks dalam konferensi pers pada Jumat, merujuk pada pengalamannya selama bertahun-tahun di bidang pembinaan pemain muda di Federasi Sepak Bola Inggris (FA).

Pengganti Vincent Kompany yang sedang sakit itu menjelaskan: "Apa yang sedang dialami Lenny sepenuhnya normal. Semua orang berharap perjalanannya akan mulus dan langsung menuju puncak. Namun, kenyataannya seperti naik roller coaster: Ada masa-masa baik dan buruk, performa yang naik turun, saat-saat ketika kepercayaan dirinya sangat tinggi, dan saat-saat ketika kepercayaan dirinya rendah. Kami percaya kepadanya, mendukungnya, dan mendorongnya untuk bekerja keras."

Sejak melejit dengan cepat pada musim gugur lalu, perkembangan pemain sayap kanan berusia 18 tahun itu tersendat. Pada paruh kedua musim, berbagai masalah cedera menghambatnya sehingga ia akhirnya juga melewatkan Piala Dunia. Karl tampil mengecewakan pada awal musim ini, tetapi belakangan kembali menunjukkan tanda-tanda peningkatan dan menjadi starter dalam dua pertandingan berturut-turut.

Uli Hoeneß dan Max Eberl melontarkan kritik terhadap Lennart Karl

Dalam kemenangan 6-1 atas 1. FC Magdeburg pada Rabu, Karl tampil gemilang lewat umpan terobosan apik dalam proses terciptanya gol Michael Olise yang mengubah skor menjadi 1-0, serta satu assist untuk gol yang membuat skor menjadi 4-1. "Dalam dua pertandingan terakhir, ia menunjukkan beberapa hal yang sangat positif. Ia bekerja keras, menjalankan tugas bertahannya untuk tim dengan sangat baik, dan memperlihatkan momen-momen berkualitas tinggi," ujar Danks. Secara keseluruhan, Karl bermain selama 443 menit dalam sebelas penampilan musim ini. Ia mencatatkan satu gol dan dua assist.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Belakangan, beberapa petinggi klub melontarkan kritik terhadap Karl, khususnya karena perilakunya di luar lapangan dan di media sosial. Presiden kehormatan Uli Hoeneß menyatakan akan mengadakan "pembicaraan serius" dengan Karl. Anggota dewan direksi bidang olahraga Max Eberl menyebut ada "satu atau dua tindakan yang keliru" setelah pertandingan melawan Magdeburg dan mengatakan: "Lenny harus menunjukkan di lapangan bahwa ia bisa keluar dari keterpurukan ini." Dalam laga besar Bundesliga melawan Borussia Dortmund pada Sabtu (pukul 18.30), Karl kemungkinan besar baru akan masuk sebagai pemain pengganti.