Bagikan Ikuti GOAL di Google

Rodri, gelandang bintang Barcelona yang masih absen karena cedera, memberikan instruksi kepada rekannya, Eric Garcia, dari bangku cadangan saat menghadapi Villarreal, serta berperan sebagai pemimpin di lorong ruang ganti sebelum pertandingan.

Iklan

Menurut harian Sport, momen tersebut tidak butuh waktu lama untuk menjadi perbincangan di media sosial.

Pada salah satu momen dalam laga Barcelona kontra Villarreal, saat tim Catalan tertinggal 0-2, Rodri memanggil rekannya, Eric Garcia, dan memberinya instruksi seolah-olah ia adalah bagian dari staf kepelatihan yang bertugas melatih tim.

Penampilannya yang mengenakan setelan hitam elegan, serta caranya bersikap, dengan gestur yang mirip gaya Guardiola, kontak mata, dan ketegasan dalam bertindak, memberi kesan seolah kita sedang menyaksikan adegan dari masa depan.

Sport menjelaskan, "Seakan-akan semua orang sedang menyaksikan perwujudan dari sesuatu yang tak terelakkan, bahwa Rodri akan menjadi pelatih ketika ia memutuskan gantung sepatu, dan bahwa ia akan menjadi salah satu pelatih istimewa."

Iklan Iklan

Tidak ada seorang pun di bangku cadangan Barcelona yang tampak heran dengan hal tersebut, begitu pula Eric Garcia, yang menerima instruksi Rodri dengan wajar. Faktanya, tim kembali bergairah setelah turun minum dan kembali melakukan comeback dalam laga yang menampilkan dua wajah berbeda: babak pertama yang mengecewakan dan babak kedua yang membangkitkan harapan.

Topik Terkait

Mantan pemain Manchester City itu juga terlihat di lorong menuju lapangan, sebelum para pemain keluar, berbicara dengan sejumlah pemain dan memotivasi beberapa di antaranya, seperti Fermin Lopez, yang terlibat dalam proses gol pertama setelah tanpa sengaja memberikan assist, tetapi kemudian bangkit dan berhasil mencetak gol dengan ciri khasnya.

Pelatih Hans Flick mengatakan seusai pertandingan, "Rodri sangat penting bagi kami, tetapi pemain seperti Pedri dan Bernal melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak mudah menghadapi pertandingan ketika Anda tertinggal dua gol."

Iklan

Rodri absen dalam dua pertandingan bersama Barcelona akibat cedera otot, yakni melawan Atletico Madrid dan Villarreal, tetapi ia tidak kehilangan pengaruhnya di luar lapangan.

Beberapa hari lalu, ia menjalani wawancara dengan harian Sport dan menyampaikan pesan tegas: "Kami harus meningkatkan level permainan dan mempertahankannya agar bisa bersaing memperebutkan segalanya."

Iklan

Bahkan pada periode ketika tim tampil luar biasa, sang gelandang sudah memperingatkan bahwa lawan tidak membutuhkan banyak hal untuk mencetak gol, dan bahwa tim kurang mampu mengendalikan jalannya permainan. Pesannya lebih bernada kritik terhadap diri sendiri dibandingkan pernyataan yang disampaikan Flick hingga saat itu.

Pelatih asal Jerman itu menanggapi pesan tersebut dalam konferensi pers jelang laga melawan Villarreal. "Kami semua harus meningkatkan level permainan, begitu pula setiap pemain secara individu, termasuk Rodri juga," ujarnya sambil tersenyum tipis.

Iklan

Saat menghadapi Villarreal, Barcelona belum mampu menemukan stabilitas yang sebenarnya sudah mereka cari sejak sebelum jeda. Tim kembali tampil naik-turun, dengan Marc Bernal tetap mengemban tugas sebagai gelandang bertahan.

Sementara itu, Frenkie de Jong, yang bermain sebagai bek kanan di Stadion Metropolitano, kali ini ditempatkan di jantung pertahanan berduet dengan Gerard Martin.