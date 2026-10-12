Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084374379.jpgEibner
SID
Diterjemahkan oleh

"Bahkan lebih hebat daripada Ter Stegen": Lothar Matthäus memuji Jonas Urbig dari FC Bayern setinggi langit

Bundesliga
Bayern Munich
M. Neuer
J. Urbig

Lothar Matthäus, pemegang rekor penampilan bersama tim nasional, memuji setinggi langit kiper muda berbakat Bayern Munich, Jonas Urbig, dan bahkan sudah membandingkannya dengan Manuel Neuer.

Pemain berusia 23 tahun itu "sejauh ini tampil luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan, bersama Bayern Munich dan tim nasional. Cara dia bermain sepakbola, betapa mudahnya dia mencegat bola. Semua itu sedikit mengingatkan saya pada Manuel Neuer," kata Matthäus kepada Sky90.

"Dalam hal ketenangan saat memainkan bola dan membawanya ke dalam permainan, dia bahkan lebih baik daripada Ter Stegen. Saat bermain dengan bola, Urbig jauh lebih presisi, lebih terarah, dan lebih tenang dalam setiap aksinya. Padahal, usianya masih sangat muda. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa dia mengingatkan saya pada Manuel Neuer muda," lanjut Matthäus (65).

Urbig (masih) menjadi kiper nomor dua Bayern di belakang Neuer, yang melakukan blunder mencengangkan saat menghadapi Augsburg pada Sabtu (2-2). Dalam pertandingan Liga Champions di markas Viking Stavanger pada Selasa (pukul 21.00/Prime Video), mantan pemain Köln itu diperkirakan akan mengawal gawang Bayern demi mengatur beban bermain. Itu akan menjadi penampilan ketiganya musim ini.

"Saat ini dia masih belajar dari Manuel Neuer dan suatu saat akan menggantikannya, entah pada musim ini atau paling lambat setelah musim ini," ujar Matthäus. Namun, ia yakin "Urbig masih akan mendapat banyak menit bermain musim ini. Menatap turnamen 2028, Urbig memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kiper nomor satu di kedua tim."

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google