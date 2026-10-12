Pemain berusia 23 tahun itu "sejauh ini tampil luar biasa, baik di dalam maupun di luar lapangan, bersama Bayern Munich dan tim nasional. Cara dia bermain sepakbola, betapa mudahnya dia mencegat bola. Semua itu sedikit mengingatkan saya pada Manuel Neuer," kata Matthäus kepada Sky90.

"Dalam hal ketenangan saat memainkan bola dan membawanya ke dalam permainan, dia bahkan lebih baik daripada Ter Stegen. Saat bermain dengan bola, Urbig jauh lebih presisi, lebih terarah, dan lebih tenang dalam setiap aksinya. Padahal, usianya masih sangat muda. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa dia mengingatkan saya pada Manuel Neuer muda," lanjut Matthäus (65).

Urbig (masih) menjadi kiper nomor dua Bayern di belakang Neuer, yang melakukan blunder mencengangkan saat menghadapi Augsburg pada Sabtu (2-2). Dalam pertandingan Liga Champions di markas Viking Stavanger pada Selasa (pukul 21.00/Prime Video), mantan pemain Köln itu diperkirakan akan mengawal gawang Bayern demi mengatur beban bermain. Itu akan menjadi penampilan ketiganya musim ini.

"Saat ini dia masih belajar dari Manuel Neuer dan suatu saat akan menggantikannya, entah pada musim ini atau paling lambat setelah musim ini," ujar Matthäus. Namun, ia yakin "Urbig masih akan mendapat banyak menit bermain musim ini. Menatap turnamen 2028, Urbig memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kiper nomor satu di kedua tim."