"Bahayanya Lebih Besar dari yang Terlihat": Peringatan Keras dari Argentina karena Alvarez

Krisis yang membelit penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, semakin mendekati akhirnya setelah ia kembali menjalani latihan bersama timnya usai absen selama beberapa hari. Ini menjadi indikasi baru bahwa ia berpeluang untuk tetap bertahan bersama klub Spanyol tersebut pada musim ini, meski Barcelona masih menaruh minat untuk mendapatkan jasanya.

Stasiun radio "Cadena SER" menyebutkan bahwa seluruh indikasi saat ini mengarah pada bertahannya Alvarez di bawah asuhan Diego Simeone, terutama setelah Barcelona hampir merampungkan kontrak dengan pemain Brasil Gabriel Jesus, dengan nilai sekitar 10 juta euro ditambah bonus, untuk memperkuat lini serang klub Catalan tersebut.

Alvarez kembali menjalani latihan bersama Atletico Madrid pada hari Minggu, setelah periode ketidakpastian mengenai masa depannya, sementara Barcelona masih bertahan untuk membuka pintu bagi kesepakatan dengan sang pemain hingga detik-detik terakhir bursa transfer, meski rampungnya kesepakatan Jesus dapat mengurangi peluang perpindahan penyerang Argentina itu ke "Camp Nou".

Di tengah polemik yang kian memanas soal masa depan Alvarez, Juan Brendizzi, spesialis psikologi di timnas Argentina, memperingatkan tentang tekanan psikologis yang dialami sang pemain selama periode transfer.

Brendizzi mengatakan kepada stasiun radio Argentina "D Sports" bahwa keinginan Alvarez untuk pindah ke Barcelona bukanlah sekadar hasrat sesaat, seraya menegaskan bahwa sang pemain telah memimpikan untuk bermain bagi klub Catalan itu sejak kecil. Ia pun mengkritik cara manajemen Atletico Madrid menyikapi keinginannya untuk hengkang.

Brendizzi menjelaskan bahwa periode transfer, khususnya hari-hari terakhirnya, dapat menempatkan para pemain di bawah tekanan psikologis yang berat, dengan mengatakan: "Ada dua momen dengan tingkat ketegangan dan kerentanan tertinggi: pertama saat cedera, dan kedua terkait bursa transfer, terutama di hari-hari terakhir."

Ia menambahkan bahwa kondisi ketidakpastian yang menyelimuti masa depan pemain tidak hanya berkaitan dengan keputusan olahraga, melainkan dapat menyentuh proyek kehidupannya, seraya menjelaskan bahwa tahap ini merupakan "salah satu momen paling menyakitkan dan mencemaskan", dan bahwa munculnya gejala depresi pada pemain selama negosiasi mengharuskan penanganan situasi dengan hati-hati dan penuh perhatian.

Dokter Argentina itu menekankan pentingnya menempatkan sisi kemanusiaan pemain sebagai pertimbangan utama, dengan mengatakan bahwa "manusia adalah hal pertama yang harus diperhatikan", mengisyaratkan pentingnya memberikan dukungan dan penanganan yang tepat apabila kondisinya membutuhkan hal tersebut.

Mengenai minat Barcelona, Brendizzi menilai bahwa keinginan Alvarez untuk meninggalkan Atletico Madrid layak untuk ditinjau kembali, seraya menegaskan bahwa seorang pemain tidak seharusnya dihukum hanya karena keinginannya untuk pindah ke klub lain.

Ia mengatakan: "Keinginan Julian bukanlah hasrat sesaat, melainkan keinginan yang telah menghinggapinya sejak kecil."