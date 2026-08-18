Bahagia atau sedih? Kisah Barcola dan Liverpool mendekati akhir

Tampaknya kisah keterkaitan Bradley Barcola, sayap Paris Saint-Germain, dengan kepindahan ke Liverpool mendekati babak-babak akhirnya, setelah hari-hari terakhir menyaksikan perkembangan cepat terkait transfer yang ingin dirampungkan klub Inggris itu sebelum bergulirnya musim baru.

Surat kabar Inggris"Daily Star" menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain kini terbuka untuk menerima tawaran lebih rendah dari tuntutan awalnya untuk melepas Barcola musim panas ini, sebuah perkembangan yang bisa memberikan dorongan kuat bagi Liverpool untuk menuntaskan transfer tersebut.

Hal ini terjadi setelah klub Prancis itu sebelumnya meminta nominal besar untuk pemainnya, sementara perkembangan terbaru mengindikasikan kemungkinan transfer bisa dirampungkan dengan nilai sekitar 120 juta pound sterling, yang membuat kedua belah pihak semakin dekat untuk mencapai kesepakatan akhir.

Liverpool menempatkan penguatan lini serangnya sebagai prioritas utama, terutama setelah kepergian Mohamed Salah, di samping keterbatasan opsi serang yang mereka alami, di tengah absennya Hugo Ekitike untuk waktu yang lama karena cedera.

Para suporter Liverpool berharap perkembangan ini menjadi awal dari akhir yang bahagia bagi kisah Barcola, dan klub mendapatkan salah satu sayap paling menonjol di sepak bola Prancis, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen Paris Saint-Germain pada hari-hari penentuan bursa transfer.

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