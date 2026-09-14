"Dembele? Dia selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sementara aku, aku selalu dianggap sebagai pemain pilihan. Aku mencapai puncak secara langsung dan di usia muda. Dia menjalani perjalanan yang berbeda, karena cedera, tetapi dia berhasil menutupinya dengan baik." Begitulah ucapan Kylian Mbappe beberapa hari lalu, saat berbicara tentang Ballon d'Or.

Dalam rangka kampanyenya untuk meraih penghargaan Ballon d'Or, bintang Real Madrid ini tidak melewatkan kesempatan untuk memicu kontroversi.

Setelah selama ini memilih bungkam, Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain, akhirnya angkat bicara mengenai peluangnya untuk merebut Ballon d'Or 2026.

Dembele, peraih Ballon d'Or 2025, kembali menjadi salah satu kandidat penghargaan pada 2026 setelah membawa Paris Saint-Germain meraih treble Liga Champions Eropa, Ligue 1, dan Piala Prancis. Klub asal Paris itu pun berhasil menyabet gelar kedua Liga Champions Eropa.

Situs Foot Mercato memuat pernyataan Dembele, usai kemenangan Paris Saint-Germain 1-0 atas Brest.

Dembele berkata, "Tidak, aku selalu seperti ini. Aku selalu duduk di bangku belakang kelas dan bekerja keras. Sepanjang perjalanan karierku, aku tak pernah mengucapkan satu kata pun, aku justru bekerja."

Kemudian ia menanggapi pernyataan rekan setimnya di timnas Prancis sekaligus sahabatnya sejak bertahun-tahun, Kylian Mbappe, dengan berkata, "Aku tidak pernah menjadi pemain pilihan, aku bekerja keras dan mendapat ganjaran di sebuah tahun yang luar biasa bersama Paris. Tahun ini kita lihat saja, aku menyikapinya tanpa tekanan. Kita lihat saja nanti."

Semua pihak harus menunggu hingga 26 Oktober mendatang, jadwal digelarnya acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or 2026.

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