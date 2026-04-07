Pertandingan Real Madrid vs Bayern Munchen dalam laga puncak Liga Champions menampilkan satu momen kontroversial, namun apakah keputusan wasit sudah benar?

Bayern Munchen meraih kemenangan berharga atas Real Madrid di kandangnya, Santiago Bernabeu, dengan skor 2-1, untuk pertama kalinya sejak 2001.

Kemenangan tim Bavaria itu terjadi pada laga yang digelar pada Selasa malam ini dalam leg pertama babak perempat final Liga Champions, sebelum duel leg kedua penentuan di Munchen pekan depan.

Gol pertama Bayern Munchen yang dicetak Luis Diaz pada babak pertama memicu protes dari para pemain Real Madrid, dipimpin Dean Huijsen. Tuan rumah meminta gol itu dianulir dengan alasan adanya handball oleh Michael Olise sebelum bola mengarah ke bintang Kolombia tersebut.

Vinicius Junior melakukan umpan yang keliru, bola mengenai tangan Olise di tengah lapangan, namun wasit asal Inggris Michael Oliver memerintahkan permainan tetap berlanjut.

Menanggapi hal itu, mantan wasit Spanyol Iturralde Gonzalez, seperti disorot surat kabar "AS", mengatakan bahwa keputusan wasit untuk tidak menganggapnya sebagai handball dan mengesahkan gol tersebut adalah keputusan yang benar.

Ia menjelaskan, "Bola memang menyentuh tangannya, tetapi itu sama sekali tidak disengaja, dan tangannya menempel pada tubuhnya."

Terkait momen ketika Aurelien Tchouameni, pemain Real Madrid, mendapat kartu kuning yang akan membuatnya absen pada leg kedua karena akumulasi kartu, Iturralde berkata, "Keputusan wasit juga benar."

Ia menambahkan bahwa Tchouameni menggagalkan serangan menjanjikan Bayern Munchen dan dengan jelas menjegal pemain lawan.

Baca juga:

