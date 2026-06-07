Bagi pelatih Feyenoord, Van Persie, 'titik balik dalam hidupnya' terjadi di luar lapangan

Dalam wawancara mendalam dengan Helden Magazine, Robin van Persie menyoroti momen yang sangat penting dalam hidupnya. Pelatih Feyenoord ini tidak menyoroti momen puncak kariernya sebagai pemain, melainkan kelahiran putranya, Shaqueel, pada November 2006.

Saat itu, Van Persie adalah pemain Arsenal berusia 23 tahun yang tinggal di London bersama istrinya, Bouchra. "Kelahiran Shaqueel adalah titik balik dalam hidup saya," kata mantan penyerang yang jujur ini, yang kemudian pindah ke Manchester United.

Pelatih Feyenoord ini mengaku menjadi 'orang yang lebih baik dan lebih menyenangkan' berkat peran sebagai ayah. ''Saya merasa lebih tenang dan lebih seimbang. Sebelumnya, saya sangat gelisah. Saya ingin banyak hal: menembus tim utama Arsenal, menjadi pemain andalan di timnas Belanda.''

"Ketika saya menjadi ayah, pikiran saya menjadi lebih tenang, sehingga saya berlatih dan bermain dengan lebih baik. Kelahiran Shaqueel bukan hanya momen yang fantastis, tetapi juga luar biasa bagi karier saya," kata mantan pemain timnas Belanda itu, yang juga pernah bermain untuk Fenerbahçe dan mengakhiri kariernya di Feyenoord.

Van Persie senior adalah ayah yang peduli dan penuh dedikasi, demikian ditekankan Shaqueel dalam wawancara. ''Robin adalah ayah yang sangat menyenangkan. Dia sangat sportif dan peduli, kami selalu bermain permainan. Tapi dia tidak pernah membiarkan saya menang, saya benar-benar harus mendapatkannya sendiri.''

Pelatih Feyenoord ini mengenang masa lalu, saat dia sering bermain game bersama putranya. ''Istri saya, Bouchra, pernah berkata: ‘Biarkan Shaqueel menang sekali saja, kan menyenangkan baginya jika dia merasakan perasaan itu?’ Mungkin saja begitu, kata saya, tapi dia harus mendapatkannya. Dia harus melewati ini.''

Penyerang muda Feyenoord (19) itu akhirnya berhasil mengalahkan ayahnya. Shaqueel van Persie menjadi 'seorang pesepakbola yang semakin baik' berkat semua permainan itu. ''Teknik yang baik menjadi hal yang biasa. Bagi banyak pemain, tidaklah biasa jika Anda bisa menerima atau menyundul bola dengan baik sembilan dari sepuluh kali, tetapi bagi Shaqueel hal itu memang terjadi. Dia kini sedang menuai hasilnya.''