Baggio Memicu Kontroversi Bersejarah: Messi Mengungguli Maradona dan Pelé

Roberto Baggio, salah satu legenda terkemuka Italia, ikut serta dalam perdebatan abadi mengenai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, dan ia memilih pemain Argentina Lionel Messi daripada rekan senegaranya Diego Maradona dan pemain Brasil Pelé.

Situs "Football Italia" melaporkan bahwa Baggio ikut serta dalam diskusi yang melibatkan sejumlah legenda sepak bola, dan ketika ditanya, “Siapa yang terbaik sepanjang masa?”, ia menjawab: “Sangat sulit untuk mengurutkan mereka, karena kita sedang membicarakan esensi sepak bola. Ketiga pemain ini selalu berada di puncak.”

Bintang Italia itu menambahkan: “Hingga hari ini, saya memilih Messi atas apa yang telah ia tunjukkan selama 20 tahun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika terpaksa harus memilih, saya akan menyebut namanya, tetapi kita sedang membicarakan tiga pemain yang luar biasa.”

Baggio pernah berpartisipasi dalam tiga edisi Piala Dunia pada tahun 1990, 1994, dan 1998, dan tendangan penalti yang ia gagalkan di final 1994 melawan Brasil masih terukir dalam ingatan para penggemar, meskipun sudah 32 tahun berlalu.

Sementara itu, Marco Materazzi memiliki pandangan berbeda; ia memilih pemain lain untuk dimasukkan ke dalam jajaran legenda. Materazzi berkata: “Saya selalu mengatakan ini: bagi saya, dia adalah Ronaldo. Apa yang dilakukannya dengan kedua lutut yang hancur, dan dengan kecepatan 150 km/jam, belum pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya.”

Dia melanjutkan: “Saya berasal dari generasi ledakan populasi, tetapi ketika saya menonton cuplikan videonya di YouTube dan melihat apa yang dia tunjukkan, di masa ketika para bek melakukan tekel dengan sangat keras, Anda menyadari bahwa dia adalah makhluk luar angkasa… bahkan memang begitu adanya.”

Mantan bek Italia itu menambahkan: “Dengan segala hormat kepada Diego, Maradona, Pelé, dan Messi, tapi bagi saya, fenomena sejati adalah Ronaldo yang asli, dengan segala penghargaan kepada Cristiano.”

Materazzi menjuarai Piala Dunia 2006 bersama timnas Italia, dan mencetak dua gol di turnamen tersebut, salah satunya adalah gol penyama kedudukan di final melawan Prancis. Turnamen itu adalah satu-satunya Piala Dunia yang ia ikuti sepanjang karier internasionalnya.

Sedangkan Roberto Baggio, ia berlaga di tiga edisi Piala Dunia pada tahun 1990, 1994, dan 1998, dan tendangan penalti yang ia sia-siakan di final 1994 melawan Brasil masih terngiang di benak para penggemar hingga hari ini.