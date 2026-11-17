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Timnas Mesir akan menjalani laga penting melawan tuan rumah Malawi dengan ambisi memastikan tiket lolos secara resmi ke putaran final Piala Afrika 2027. Laga ini menjadi ujian baru bagi skuad asuhan pelatih Ali Maher, yang berupaya melanjutkan tren kemenangan dan menegaskan keunggulan mereka di Grup B.

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Ali Maher, pelatih kepala Timnas Mesir, telah mengumumkan susunan pemain inti untuk menghadapi Malawi di Stadion Nasional Bingu dalam lanjutan matchday keempat kualifikasi Piala Afrika 2027.

Mesir memasuki laga ini dengan modal moral yang besar setelah menang telak 5-0 atas Malawi pada pertemuan kedua tim Jumat lalu di matchday ketiga. Hasil itu memberi mereka kesempatan baru untuk menegaskan keunggulan dan selangkah lebih dekat untuk memastikan tiket lolos.

Ali Maher melakukan dua perubahan pada susunan pemain inti dibandingkan laga sebelumnya. Ia memutuskan menurunkan Marwan Attia di lini tengah menggantikan Ahmed Sayed "Zizo", sementara Karim Hafez mendapat kesempatan tampil di posisi bek kiri menggantikan Ahmed Fattouh.

Berikut susunan pemain Timnas Mesir:

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Penjaga gawang: Mostafa Shobeir.

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Lini belakang: Mohamed Hany, Ramy Rabia, Hossam Abdelmaguid, Karim Hafez.

Lini tengah: Mohanad Lasheen, Marwan Attia, Nasser Maher.

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Lini depan: Mahmoud Hassan Trezeguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush.

Adapun pemain yang duduk di bangku cadangan adalah Mohamed El Shenawy, Mahdy Soliman, Tarek Alaa, Ahmed Fattouh, Mahmoud El Wensh, Mahmoud Marei, Ahmed Sayed "Zizo", Mahmoud Saber, Mohamed Shehata, Ibrahim Adel, Haitham Hassan, dan Hamza Abdelkarim.

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Mesir memimpin klasemen Grup B dengan koleksi 7 poin, unggul selisih gol atas Angola di posisi kedua yang mengoleksi poin sama. Sementara itu, Malawi menempati posisi ketiga dengan 3 poin, dan Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin.

Laga ini memiliki arti yang sangat penting bagi Mesir. Kemenangan akan membawa mereka mencapai 10 poin dan memastikan diri lolos secara resmi ke putaran final dua matchday sebelum kualifikasi berakhir, setelah posisi mereka kini cukup nyaman dalam persaingan memperebutkan salah satu dari dua tiket grup.

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Regulasi kualifikasi menetapkan bahwa tim peringkat pertama dan kedua dari setiap grup lolos ke turnamen kontinental tersebut, yang akan digelar di Kenya, Tanzania, dan Uganda pada 2027.

Perayaan untuk Salah Kembali Memicu Polemik Soal Top Skor Sepanjang Masa

Di luar urusan teknis dan laga melawan Malawi, pemusatan latihan Timnas Mesir diwarnai suasana perayaan khusus untuk sang bintang, Mohamed Salah, kapten Mesir. Para pemain dan staf pelatih yang dipimpin Ali Maher sengaja memberikan penghormatan kepadanya menyusul polemik seputar catatan golnya bersama tim nasional.

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Federasi Sepak Bola Mesir mengunggah foto-foto melalui akun media sosial resminya, yang memperlihatkan Salah memegang kue bertuliskan angka 70. Angka tersebut merujuk pada jumlah gol yang telah ia cetak bersama tim nasional, berdasarkan statistik yang menghitung seluruh gol internasionalnya.

Gestur ini muncul setelah banyak suporter meyakini bahwa mantan kapten Liverpool itu telah menjadi top skor sepanjang masa Timnas Mesir, usai mencetak dua gol dalam kemenangan besar 5-0 atas Malawi. Hasil itu membuat koleksinya mencapai 70 gol, melampaui rekor milik Hossam Hassan, mantan pelatih kepala Mesir, yang berjumlah 69 gol.

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Namun, kejutan datang dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), yang kembali membuka persoalan statistik ini. FIFA merevisi data gol internasional Salah di situs resminya dan menegaskan bahwa koleksinya berjumlah 68 gol, bukan 70. Dengan demikian, Hossam Hassan tetap memuncaki daftar top skor sepanjang masa tim nasional dengan 69 gol menurut statistik FIFA.

Laga Melawan Swaziland Jadi Sumber Masalah

Akar perbedaan statistik ini bermula dari laga persahabatan antara Mesir dan Swaziland, yang kini dikenal dengan nama Eswatini, pada Maret 2013. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan Mesir 10-0.

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Dalam laga itu, Mohamed Salah mencetak dua gol. Namun, kedua gol tersebut tidak dihitung dalam catatan resminya di arsip FIFA karena pertandingan tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai laga internasional resmi kategori A, setelah Timnas Mesir melakukan banyak pergantian pemain.

Polemik makin memanas akibat perbedaan data yang sebelumnya dipublikasikan di situs FIFA. Laporan yang dirilis FIFA pada Juni lalu menyebut Salah telah mencapai 68 gol sebelum laga melawan Malawi, sebelum situs tersebut kemudian merevisi angkanya menjadi 66 gol. Dengan begitu, koleksi gol sang pemain menjadi 68 setelah mencetak dua gol terakhirnya.

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Di saat Federasi Sepak Bola Mesir merayakan Salah berdasarkan statistik yang mencatatkan 70 gol untuknya, FIFA tetap berpegang pada angka yang berbeda. Alhasil, identitas top skor sepanjang masa Mesir masih menjadi perdebatan antara catatan lokal dan statistik internasional resmi.