Bagaimana sebenarnya perkembangan negosiasi Al-Ahli Jeddah dengan Lucas Moura?

Laporan media mengungkap fakta mengenai negosiasi klub Al-Ahli Jeddah dengan pemain Brasil Lucas Moura, yang saat ini bermain untuk São Paulo dan sebelumnya membela Tottenham Hotspur, untuk membela tim tersebut pada musim depan.

Sebelumnya, media telah memberitakan adanya beberapa negosiasi dengan Lucas Moura, seiring berakhirnya kontraknya dengan Sao Paulo pada akhir musim ini, terutama dari pihak Al-Ahli Jeddah dan Los Angeles Galaxy dari Amerika Serikat.

Namun, jaringan "ESPN" dengan tegas membantah adanya negosiasi apa pun dari Al-Ahli Jeddah untuk merekrut pemain Brasil tersebut, menegaskan bahwa klub Saudi itu tidak tertarik untuk mendapatkan jasanya pada musim depan.

Jaringan tersebut menegaskan bahwa satu-satunya minat terhadap mantan bintang Tottenham Hotspur itu datang dari klub Los Angeles Galaxy, yang sebelumnya tertarik untuk merekrutnya sebelum ia bergabung dengan São Paulo pada musim panas 2023.

Sementara itu, pemain berusia 33 tahun ini tidak memikirkan tawaran apa pun saat ini, karena ia fokus pada pemulihan dari cedera yang akan membuatnya absen dari tim Brasil tersebut hingga akhir musim ini, demi kembali dalam kondisi yang lebih baik setelah Piala Dunia 2026.

Setelah kembali, Lucas Moura akan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia, termasuk tetap bersama São Paulo untuk periode tambahan, terutama karena ini adalah keinginannya utama, asalkan mendapat tawaran yang sesuai.

Moura memiliki karier sepak bola yang cemerlang, yang dimulai dari barisan São Paulo, sebelum pindah ke Paris Saint-Germain di mana ia bermain selama 5 tahun antara 2013 dan 2018, dan periode yang sama bersama Tottenham, sebelum kembali ke klub Brasil tersebut pada 2023.

Namun, performa pemain Brasil ini menurun secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir, di mana ia hanya mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist dalam 16 pertandingan yang ia mainkan bersama São Paulo musim ini, sebagian besar sebagai pemain cadangan.