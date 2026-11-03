Bagaimana nasib Olise? Neuer kembali memimpin Bayern Munich menghadapi Atletico Madrid

Kiper gaek Manuel Neuer kembali untuk memimpin Bayern Munich dalam laga menghadapi Atletico Madrid, Selasa malam ini, di Stadion Metropolitano, dalam rangka pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa.

Neuer absen dalam 3 pertandingan terakhir tim Bavaria tersebut, di mana laga melawan Arsenal pada pekan ketiga Liga Champions Eropa menjadi pertandingan terakhir yang dijalani kiper Jerman itu, yang diketahui berakhir dengan hasil imbang (2-2).

Di sisi lain, pemain Prancis Michael Olise bermain sebagai starter, di tengah keraguan yang menyelimuti keikutsertaannya dalam laga yang dinanti ini, setelah cederanya pada pertandingan terakhir melawan Borussia Dortmund.

Susunan pemain Bayern Munich lengkap di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Neuer.

Lini belakang: Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic.

Lini tengah: Kimmich, Bischof, Olise, Karl, Davies.

Lini depan: Harry Kane.

Di kubu lain, Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mengandalkan duet Julian Alvarez dan Alexander Sorloth untuk memimpin serangan tim Spanyol itu menghadapi Bayern.

Susunan pemain lengkap adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Oblak.

Lini belakang: Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo.

Lini tengah: Simeone, Llorente, Barrios, Baena.

Lini depan: Sorloth, Alvarez.

Perlu dicatat bahwa Bayern Munich menempati peringkat kelima belas dalam klasemen Liga Champions Eropa dengan koleksi 5 poin, setelah berlalunya 3 pekan, dengan selisih satu poin saja dari Atletico Madrid yang menempati peringkat kedelapan belas.