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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bagaimana nasib Hamza Abdul Karim? Flick umumkan susunan pemain Barcelona menghadapi Rayo Vallecano

H. Flick
H. Abdelkarim
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
Jerman
Mesir
Spanyol

Berburu puncak klasemen

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Rayo Vallecano, hari Senin ini, pada pekan ketiga Liga Spanyol.

Flick menurunkan trio serang yang terdiri dari: Lamine Yamal - Raphinha - Anthony Gordon.

Susunan pemain lengkap Barcelona pada laga hari ini adalah sebagai berikut:

Joan Garcia - Kounde - Cubarsi - Xavi Espart - Christensen - Pedri - Olmo - Bernal - Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

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Rayo Vallecano
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Pemain muda Mesir, Hamza Abdelkarim, berada di bangku cadangan bersama Karim Adeyemi, Roony, Fermin Lopez, dan Joao Cancelo.

Barcelona menempati peringkat kelima untuk sementara di klasemen Liga Spanyol dengan 6 poin, sedangkan Rayo Vallecano berada di peringkat ke-16 dengan satu poin.

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