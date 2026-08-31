Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Rayo Vallecano, hari Senin ini, pada pekan ketiga Liga Spanyol.

Flick menurunkan trio serang yang terdiri dari: Lamine Yamal - Raphinha - Anthony Gordon.

Susunan pemain lengkap Barcelona pada laga hari ini adalah sebagai berikut:

Joan Garcia - Kounde - Cubarsi - Xavi Espart - Christensen - Pedri - Olmo - Bernal - Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

Pemain muda Mesir, Hamza Abdelkarim, berada di bangku cadangan bersama Karim Adeyemi, Roony, Fermin Lopez, dan Joao Cancelo.

Barcelona menempati peringkat kelima untuk sementara di klasemen Liga Spanyol dengan 6 poin, sedangkan Rayo Vallecano berada di peringkat ke-16 dengan satu poin.



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